Undersyk GGD Fryslân: Minder Friezen fiele har sûn

Yn Fryslân is it tal minsken dy’t har sûn fiele slm ôfnommen. Dat docht bliken út de Koroana Sûnensmonitor Folwoeksenen en Alderein 2022. De resultaten binne reden ta noed: mar 72% fan de achttjinplussers jout oan him (tige) sûn te fielen, yn tsjinstelling ta it persintaazje fan 81% yn 2020. Benammen de minsken dy’t muoite hawwe om rûnte kommen, ûnderfine it grutste ôfnimmen yn de sûnens. Opfallend genôch is it ôfnimmen ûnder 65-plussers minder sterk. Dochs fiele Friezen har noch altyd faker (tige) sûn neffens de lanlike trochsneed.

Mear minsken hawwe it dreech om rûn te kommen

De groep minsken dy’t muoite hawwe om rûn te kommen, fernimt it ôfnimmen fan de sûnens it meast. Dat is in ûntrêstigjende trend, omdat it ûndersyk ek oantoant dat hieltyd mear minsken it dreech hawwe om de eintsjes oaninoar te knoopjen. Yn 2022 jout mar leafst 16% oan dêr muoite mei te hawwen. Dat is mear as de alve persint út 2020. Nettsjinsteande dat tanimmen bliuwt it tal minsken dat mei finansjele problemen wrakselet leger as de lanlike trochsneed fan 19%.

Mentale sûnens minder goed

Njonken de fysike sûnens is ek de mentale sûnens fan de Friezen minder wurden. Ut it ûndersyk docht bliken dat tolve persint fan de respondinten him yn 2022 (tige) iensum fielt, wylst dat yn 2020 noch 8% wie. Boppedat hawwe mear minsken in heech risiko op in eangststeurnis of depresje en ûnderfynt 18% psychyske klachten. Foaral jongfolwoeksenen (18 o/m 34 jier) wurde bot troffen, mei it tanimmen fan psychyske klachten en spanningen.

Hoe is de monitor ta stân kommen?

De resultaten binne ôfkomstich út in grutskalich fragelisteûndersyk dat yn ’e hjerst fan 2022 yn it ramt fan de koroanpandemy ûnder hast 365.000 Nederlanners fan achttjin jier en âlder útfierd is. Lineke Kleefstra, direkteur publike sûnens by GGD Fryslân konkludearret: “Dy nuodlike sifers beklamje it driuwende ferlet fan in yntegrale oanpak mei maatregels dy’t derop rjochte binne om de sûnens en fearkrêft fan de ynwenners fan Fryslân te fersterkjen. Yn it ramt fan de Fryske Previnsje-oanpak binne al ferskate inisjativen foar in sûnere libbensstyl yn alle libbensfazen opset, mei de hoop en ferwachting dat dêr yn ’e rin fan de tiid in positive ûntwikkeling troch te sjen wêze sil.”