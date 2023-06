Twangsommen oant 3000 euro foar ferkearsaso’s yn Rotterdam

Rotterdam sil ferkearsdielnimmers dy’t har ferskate kearen skuldich makken oan asosjaal gedrach hurder oanpakke. De gemeente lit witte dat dy minsken twangsommen fan op syn heechst trijetûzen euro oplein krije kinne troch gemeentlike hanthaveners. Dat is ien fan de nije maatregels út de Rotterdamske Ferkearsaso-oanpak.

De gemeente leit út dat boeten jûn wurde kinne troch hanthaveners en plysje en dat dy allinnich útdield wurde kinne op basis fan ‘lûdsoerlêst’. Twangsommen dêrfoaroer wurde allinnich troch hanthaveners útdield, foar mear foarmen fan hinder en oerlêst. As der gjin sprake fan lûdsoerlêst is, kinne hanthaveners fan no ôf sjen oft se wol in twangsom oplizze kinne.

Ynwenners fan Rotterdam kleie oer minsken dy’t har misdrage yn it ferkear. Benammen yn de simmermoannen is der in protte oerlêst. It giet foaral om ûnnedich hurd oplûken, pimpte auto’s mei knallende útlitten, ûnnedich sjorûntsjes riden en lûde muzyk, lit de gemeente witte. Dêrom start Rotterdam, krekt as yn foargeande jierren, it saneamde simmeroffensyf tsjin ferkearsaso’s. In part fan de gemeentlike hanthaveners sil him spesifyk op asosjaal ferkearsgedrach rjochtsje.

Lûdsmjitters

De gemeente presintearre ôfrûne freed in nij pakket fan maatregels om de oerlêst oan te pakken. Sa komme der op ferskate plakken yn de stêd lûdsmjitters te hingjen. Op dy wize wurdt bepaald wêr’t en op hokker momint yngrypt wurde moat fanwegen lûdsoerlêst. Rotterdam sil ek op regionaal en lanlik nivo mei autoferhierbedriuwen oerlizze om derfoar te soargjen dat ferkearsaso’s dy’t ferskate kearen de fout yngeane, gjin auto’s mear hiere meie. Dêrnjonken set fan ’t simmer in strjitkampanje útein. Dêrby wurde minsken dy’t har yn it ferkear net oan de regels hâlde, dêrop oansprutsen.

De gemeente pakt oerlêst fan ferkearsaso’s al langer oan. Sa wurde bygelyks yn it sintrum op útgeansjûnen strjitten mei in protte hoarekasaken ôfsletten en wurde geregeld ferkearskontrôles holden.