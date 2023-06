Eksposysje Janneke Holtkamp en Ineke Kroese yn Doarpstsjerke Huzum mei ‘Tsjerkepaad’

Fan 1 july oant en mei 9 septimber 2023, alle sneontemiddeis fan 13.30 oant 17.00 oere

De Doarpstsjerke Huzum is ek dit jier wer iepen foar Tsjerkepaad. It tema is ‘tsjerke as plak fan moeting’. Der is dan ek wer in nijsgjirrige eksposysje.

Fan ’t simmer eksposearje de portretskilder Janneke Holtkamp en keramist Ineke Kroese. De iepening fan de eksposysje sil – tagelyk mei de start fan Tsjerkepaad 2023 – op 1 july 2023 wêze. By de iepening op 1 july wurdt de muzyk fersoarge troch oargelist Jelle Rollema. Op de oare sneontemiddeis sil it oargel ek bespile wurde. Op 12 augustus wurdt meidien oan Oargelpaad, it programma fan Stifting Organum Frisicum. Dan sil frou M.E. Koopman-Kuipers fan Waskemar fan 15.30 oant 16.00 oere it fraaie Van Dam-oargel bespylje.

De eksposanten

Janneke Holtkamp begûn as jong famke mei it tekenjen fan har trije suskes en klassegenoaten. Dy wiene altyd tige ûnder de yndruk fan de gelikenis en hjasels fûn it moai om te dwaan. Dochs besleat se om ortopedagogyk te studearjen yn stee fan nei de keunstakademy te gean. Jierren hat se mei in protte wille as ortopedagooch wurke, mar tekenjen en skilderjen bleau altyd har passy en dream. Likernôch fyftjin jier lyn begûn se wer aktyf te skilderjen en sûnt in jiermannich skilderet se portretten yn opdracht, mar – foar eigen wille – ek fan minsken yn in beskate situaasje.

Ineke Kroese boetsearret skjintme en krêft fan minske en hynder en fertaalt dat yn bysûnder keramyk. Hja is dosint byldzjende foarming, hbo maatskiplik wurk en hbo systemyske húshâldensbegelieding. Sûnt 2005 boetsearret se wer en hat se ferskate kursussen by Lia Vriend yn Paterswolde folge. Ineke is dielnimmer oan it keunstnerskollektyf Zichtlijn út de gemeente Westerkwartier.

De eksposysje wurdt mei mooglik makke troch FGD Assurantiën. Elk is fan herten wolkom, de tagong is fergees.

By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Mear ynformaasje is te finen op: www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.