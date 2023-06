Tolfde edysje CityProms yn Ljouwert

“Yn in stêd dy’t dit jier trije grutte iepenloftfestivals mist, is de needsaak fan CityProms ekstra grut.” Dat seit Irma Kort, artistyk lieder en betinker fan it programma fan CityProms Festival. Dit jier is it fergeze festival fan freed 23 oant en mei snein 25 juny yn Ljouwert, de stêd dy’t it fan ’t simmer sûnder Welcome to the Village, Promised Land en Psy-Fi stelle moat. “Wy wolle de stêd allegearre mei-inoar oantrekliker meitsje. En dêr hawwe wy inoar foar nedich, lykas de hoareka dy’t ús tige goed stipet.”

It haadpoadium fan CityProms stiet op it Wilhelminaplein. Der binne ek foarstellingen op bysûndere bûten- en binnendoarlokaasjes, lykas by de Love-fontein, by kafees en terrassen, op in pream, op it dek fan in histoarysk skip, yn ’e tún fan it Sint-Anthony Gasthûs en yn tsjerken, teäters en poppoadia.

Festivals jouwe kleur oan in stêd. Se bringe minsken mei ferskillende eftergrûnen byinoar. CityProms manifestearret him de lêste jierren sterker as it festival fan de grutte idealen: der is in programma foar alle leeftiden en de gearstalling fan sawol publyk as programma foarmet in earlike ôfspegeling fan de maatskippij. Foar en efter de skermen moat it stroke.

Frou Kort: “Sa stribje wy dernei dat fyftich persint fan de artysten en wurknimmers frou is. Dat is anno 2023 in logysk útgongspunt, mar men moat dat wol yn acht nimme.” Foar CityProms is it ek normaal om nijkommers, dak- en thúsleazen en minsken mei in beheining meidwaan te litten. “Sûnder harren gjin CityProms. Sy binne in fantastysk ûnderdiel fan it festival.”

Irma Kort stelde in programma fol peareltsjes gear. “Ik neam in pear. Trompettist Eric Vloeimans spilet mei de geweldige Licks and Brains. En ik bin tige bliid dat fluitist Ronald Snijders meidocht. Beide wûnen al ris de Boy Edgarpriis, de wichtichste jazzpriis yn Nederlân. Der is in mienskipsprojekt dêr’t we alle blazers en slachwurkers yn Noard-Nederlân foar útnûgje om it festival mei-inoar út te blazen.”

Operasjongeres Jeanine de Bique, ien fan de opwinendste sopranen fan it momint, jout in iepenbiere masterles en sjongt yn stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert. De neo-soul- en R&B-stjer Gaidaa slút de freedtejûn ôf op it haadpoadium. Foar de alderlytsten wurde Ukjekonserten holden yn de iepenbiere biblioteek. De sneons nimme de jongelju de stêd oer mei FutureProms. It is mar in greep út it programma dat op cityproms.nl folslein beskreaun stiet.