Sjips fan sâlte ierappels

Yn dizze ûnrêstige tiden foar de lânbou docht Henk Broekman fan Teksel de dryste skuon oan en giet de merk op mei in unyk produkt, nammentlik Waadsjips. Yn ’e mande mei Marc van Rijsselberghe (Salt Farm Foundation), de grûnlizzer en oanjeier fan sâlte tylt yn Nederlân, is it slagge om in ierappelras te finen dat goed waakst op de hieltyd sâlter wurdende grûn. Dy ierappel groeit ekstra goed troch it lân te bedongjen mei biologysk sertifisearre en op lân ferboud seewier fan it Waad.

De oprjochting fan it merk Van de Wadden is ûnderdiel fan it projekt Zeker Zilt. De sâlte ierappels dy’t foar de sjips brûkt wurde, binne sertifisearre mei it Waadgoud United for Waddensea World Heritage-karmerk. Yn it al besteande, brede oanbod fan sjips yn supermerken, farskwinkels en kiosken wol it bedriuw mei dizze sjips in fernijend produkt op ’e merk bringe dat by it grutte publyk oansprekt. De simmermoannen wurde sjoen as proeftiid dêr’t Van de Wadden fjouwer smaken sjips yn lansearret: suvere sjips, seesâlt, dúndoarn & seewier en tomaat & roazemaryn.

Projekt Zeker Zilt

Fersâlting is wrâldwiid ien fan de grutste bedrigingen foar de lânbousektor. De heger wurdende seespegel en de tanimmende drûchte troch klimaatferoaring ferhastigje it fersâltsjen en meitsje dat boeren de grûn hieltyd minder produktyf brûke kinne. Yn it Waadgebiet docht Salt Farm Foundation mei Stichting Blauwe Polder, Louis Bolk Instituut, poaterbedriuwen Den Hartigh en Smits, ferbouwers yn de Waadregio en streekkarmerk Waadgoud praktykûndersyk nei de mooglikheden fan ferbouwen op sâlte grûn. Dat bart yn it projekt Zeker Zilt dêr’t út in breed perspektyf wei sjoen wurdt nei de mooglikheden en kânsen foar bouboeren yn it Waadgebiet.

Mear as sjips

Neist de sâlte sjips wurdt yn it projekt Zeker Zilt ûnder it merk Van de Wadden de kommende perioade in merktest dien foar sâlte tafelierappels en woartels út de Waadregio. It doel dêrby is om dy ierappels fan augustus ôf yn ferskate detailhannel- en hoarekagruthannelkanalen yn Nederlân te yntrodusearjen.