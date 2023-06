Sieger Bijsterveld: Tiden hawwe tiden

Skôging



De fiifde en de seisde klasse sieten by it haad fan de skoalle. Ik hie der nei útsjoen om safier te kommen. Net om de master – dat wie gjin bysûnder aardige man, mar om de kaartebakken, efter yn it lokaal, mei de boeken dy’t dêrop útstald wiene. Lêze! Der wie net moaier.

De tempoferskillen tusken de learlingen waarden opfongen troch de boeken. Oan it begjin fan it skoaljier koe elk in boek útsykje en dat bewarje yn it fak by de learboeken. Wa’t klear wie mei taal- en rekkenwurk mocht lêze, foar himsels. Prachtich wie dat.

Wie it boek út, dan waard der in nijenien keazen út de foarried efter yn de klasse. Pennings boeken oer de Boere-oarloch yn Súd-Afrika wiene hiel populêr, krekt as dy fan Norel. Spanning – reade earen, ferdivedaasje – de tiid ferjitte. It wie hast spitich as de master de doar fan it lokaal iepenfierde en op it fluitsje blies – it teken foar de oare master en de juffrou, dat it tiid wie om nei hûs te gean. Spitigernôch mocht it boek it lokaal net út.

En doe…

Ja, doe feroare de tiid. Dy boeken efter yn ’e klasse, dat mocht net mear, dat wie fergriemen fan kostbere lestiid. Der moasten ekstra opdrachten komme, der moast leard wurde, it moast nuttich wêze en dat wie it lêzen fan boekjes net.

En no…

“Se lêze net mear”, is in bekende klacht. De tiid is wer feroare. Der wurdt fan alles oan dien om de bern wer oan it lêzen te krijen. Of dat slagje sil…

En as no de kaartebak mei boeken ris weromkaam? Mei de boeken oer Harry Potter bygelyks en ek dy oer Hylke en Sytze fan de Kameleon. Dan…

In al te maklike gedachte? Ja, fansels. Soks kin allinne immen mei mar in lyts bytsje kyk op de werklikheid fan hjoed-de-dei betinke. It is net mear as in sinleaze fantasy fan in yn nostalgy ferlerne geast.

En dochs…

As se der wer stean soene, de maklik te lêzen boeken efter yn de klasse op de kaartebak… ’k Soe noch wolris meilibje wolle mei Houtman en De Keyser. Wat soe ik stomme graach noch in kear – de earmtakken op het tafelsblêd, de fingers yn de earen – op Blackfeet oer de prairie drave…

De bern fan 2023 misse dat allegearre, dy lêze net, dy piele leaver mei de smartphone om.

Of…

It kin dochs net sa wêze, dat ik it bin, dy’t withoefolle mist hat?