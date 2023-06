Diere-organisaasje: Selske mei orang-oetan op Baly draacht by oan diereleed

Yn diereparken op Baly wurde dieren faak mishannele. Dat seit de organisaasje World Animal Protection (WAP), nei stil ûndersyk. Parken mei wylde bisten binne tige populêr op it eilân, mar toeristen witte faak net dat de bisten mishannele wurde. It is in bliuwend probleem, neffens de organisaasje.

Yn in rapport binne 34 diere-attraksjes ûndersocht, dêr’t sa’n 1300 dieren aktyf binne. It ûndersyk late neffens deWAP ta ‘skokkende’ konklúzjes. Sa swimme bygelyks dolfinen yn fierste lytse swimbaden, wurde dieren in protte troch toeristen oanrekke en sitte oaljefanten oan in ket fêst sûnder skaad. De WAP wol dat de diereparken de saken oanpakke.

Yn 2017 die de WAP ek al ûndersyk nei de stân fan saken op Baly. Sûnt binne lytse ferbetteringen trochfierd, mar de standert foar it wolwêzen fan bisten bliuwt neffens de organisaasje tige leech.

Selskes mei wylde bisten

It Yndonezyske eilân Baly is in populêre fakânsjebestimming. Op sosjale media diele minsken mar al te graach foto’s fan it eilân, ûnder oaren selskes mei wylde bisten. Neffens it rapport ropt dat it byld op dat it rjochtfeardige en moai is om sa ticht by de bisten te kommen. De fokus leit op de unike ûnderfining. De measte minsken binne har net bewust fan it diereleed dat efter in útstapke nei in wyldedierepark beskûlgiet, wiist it rapport út. Neffens de WAP kin in protte en forsearre ynteraksje mei minsken spanningen by bisten jaan.

Gefaarlike dolfinetochten

Yn it ûndersyk komt nei foaren dat dieren hieltyd twongen wurde om op te treden. Fierder wurde by oaljefanten soms heakken brûkt om de dominânsje fan de master oan te jaan, wat pine feroarsaakje kin by de oaljefant. By dolfinetochten wurde dolfinen yn it nau dreaun troch in grut tal boaten dy’t ek gefaarlik tichteby komme en mei hege faasje farre, soms mei oanfarringen ta gefolch.

De WAP advisearret besikers dêrom bisten fan in ôfstantsje te besjen yn harren natuerlike omjouwing en gjin oantinkens te keapjen dêr’t diereleed oan foarôf gien is. Ut in resinte poll (holden ûnder 23.000 minsken, ferdield oer fyftjin lannen) docht bliken dat minsken fine dat in wichtige rol weilein is foar buro’s foar toerisme om diereleed te bestriden. Dy buro’s soene gjin parken oanbefelje moatte dêr’t bisten min behannele wurde.

WAP seit dat diereleed troch toerisme op ferskate plakken yn ’e wrâld in probleem is, mar dat yn it algemien wyldtoerisme net per definysje min is, salang’t it tal toeristen mar net sa heech is dat it negative effekten foar de libbensromte en it wolwêzen fan bisten meibringt. It manmachtige toerisme soarget foar te min rêst foar dieren en de bou fan toeristeûnderkommens en oare ynfrastruktuer taast harren libbensgebiet te folle oan.

Toeristen kinne ek in posityf effekt op de soarch foar wylde bisten hawwe, stiet yn it rapport. It helpt bygelyks as toeristen nei parken geane dy’t aktyf oan de konservaasje fan wylde bisten bydrage. Ta beslút wurdt oanret om kritysk op reisburo’s te wêzen en nei harren dierewolwêzensbelied te freegjen