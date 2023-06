Samsamfestival: oars as oars is hiel gewoan

Moarn, 4 juny, is der yn Park Vijversburg op Swarteweisein by Tytsjerk it Samsamfestival. Dêr is foar de hiele húshâlding fan alles te dwaan: nei muzyk harkje, meidwaan oan alderhande aktiviteiten of noflik lui wêze. It motto “Als iedereen hetzelfde zou zijn, dan was het maar een saaie wereld” jout de sfear en de bedoeling fan de organisatoaren, Stichting Wauw, goed wer. Minsken mei of sûnder beheining trede op foar oaren, ek mei of sûnder beheining. Oars as oars wêze is ek hiel gewoan.

It festival begjint om 13.00 oere en giet troch oant 17.00 oere. De tagong is fergees.

Op www.facebook.com/samsamfest/ is ynformaasje oer it programma te sjen.