Ried fan de Fryske Beweging fernijt

Op de gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging yn Marsum op 15 maaie koe it útstel om de Ried in nije struktuer te jaan noch net oannommen wurde. It fereaske tal minsken mei stimrjocht wie doe net oanwêzich. Earjuster wie der in twadde gearkomste. Foar sa’n twadde omloop jildt – neffens it karbrief fan de Ried – gjin minimum oantal stimhawwende leden mear. Lykwols wie it grutste part fan de oansletten organisaasjes presint. Mei in grutte mearderheid fan stimmen (acht tsjin ien) is it útstel diskear al oannommen. Der wiene wol opmerkingen oer wat de kritearia krekt binne foar organisaasjes om ta te treden ta de nij yn te stellen Advysried. It bestjoer sil de rjochtlinen dêrfoar oanskerpje. Der wurdt ynkoarten in ôfspraak makke mei in notaris om de akte te passearjen. De oansletten organisaasjes wurde op ’e hichte holden. Dêrnei sil frege wurde wa’t in sit ynnimme wol yn de advysried.