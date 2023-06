Provinsje ûndersiket fitaliteit Fryske restaurants

Hoe bliuwt it oanbod yn de hoarekasektor foar ynwenners fan Fryslân en toeristen oantreklik? De provinsje Fryslân lit de hjoeddeistige merkposysje fan Fryske restaurants ûndersykje om ynsjoch te krijen yn de fitaliteit en ûntwikkelkânsen fan de restaurantsektor. It ûndersyk is ûnderdiel fan it provinsjale programma Gastfrij Fryslân 2028, dêr’t yn wurke wurdt oan in fitale en duorsume gastfrijheidssektor.

“Wat is der nedich om Fryske restaurants fitaal en takomstbestindich te hâlden? Wat wolle we behâlde en wêr lizze kânsen en ûntwikkelmooglikheden foar hoarekaûndernimmers? Dat binne fragen de dêr’t wy graach in antwurd op hawwe wolle”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “In ôfwikseljend hoareka-oanbod mei fitale bedriuwen draacht by oan in noflike en sûne wen- en libbensomjouwing en soarget foar banen dy’t de takomst treast binne. Dit ûndersyk moat ynsjoch jaan yn de merkposysje fan alle restaurants yn Fryslân.”

In takomstbestindige restaurantsektor

It ûndersyk rjochtet him op in kwalitative beoardieling fan 662 restaurants en is bedoeld om helpmiddels te ûntwikkeljen foar in takomstbestindige restaurantsektor. Der wurdt sjoen nei keukenynrjochting, assortimint en priisnivo. It ynterieur en eksterieur en lokaasjeskaaimerken wurde beoardiele. Fasiliteiten lykas in terras wurde ek meinommen. De resultaten wurde yn septimber ferwachte.

Oanbefellingen foar de takomst

It ûndersyk is in ferfolch op in eardere ynventarisaasje fan de hoarekasektor yn Fryslân. Om ta de goede oandachtspunten en oanbefellingen te kommen, is keazen om alle 662 restaurants yn it ûndersyk op te nimmen. Oanbefellingen kinne gean oer mear ferskaat yn it oanbod, in bettere oansluting by trends en ûntwikkelingen yn ’e merk of in bettere oansluting by winsken en ferlet fan besikers en toeristen.