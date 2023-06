F oar minsken dy’t wat mear oer de biografy fan Tony Feitsma, skreaun troch Liuwe H. Westra, witte wolle en foar dy’t it boek (wol of net) lêzen hawwe is der tiisdei 27 juny in jûn oer op Tresoar.

Nei in ynlieding dêr’t Westra yn fertelt oer syn oanpak, komme Arjen Dijkstra, direkteur fan Tresoar, en Hanneke Hoekstra, dosint moderne skiednis oan de RUG, oan it wurd oer it belang fan de biografy as tagong ta de skiednis fan de wittenskip (frisistyk) en de (Fryske) Beweging en oer de fraach yn hoefier oft dy biografy mear fertelt as allinnich it ferhaal fan ien persoan. Is it de biograaf slagge om ek in byld te jaan fan de Fryske Beweging en de Fryske wittenskip yn de 20ste iuw?

De jûn wurdt holden yn De Gouden Leeuw (yn Tresoar) en begjint om 19.30 oere.

Elkenien is fan herten wolkom; tagong en kofje en tee binne fergees. Wol graach efkes oanmelde.

Sjoch ek https://www.itnijs.frl/2022/03/liuwe-h-westra-biografy-tony-feitsma