Nyk de Vries & saksofoankwartet Artvark presintearje ‘Tagelyk’

Sneon 1 july presintearje skriuwer/muzikant Nyk de Vries en saksofoankwartet Artvark harren nije album Tagelyk. Dat dogge se mei in boekhanneltoer troch it noarden fan Nederlân by trije boekhannels fan Van der Velde yn Swol, Grins en Ljouwert.

Hja jouwe op elke lokaasje in koart optreden en sinjearje harren album. Elkenien is wolkom en de tagong is fergees. It optreedskema stiet hjirûnder. Letter dizze simmer is Tagelyk ek te sjen op Lowlands en Dichters yn de Prinsetún yn Haren.

Tagelyk is in bysûnder keunstwurk wurden, nammentlik in muzykalbum en harkboek yn ien. Nyk de Vries en Artvark bringe op in ferrassende wize twa wrâlden byinoar: muzyk en sprutsen wurd. De teksten foarmje in mozayk fan in tal libbens yn ien jûn en nacht – fan Grins, Tilburch en de Fryske Wâlden oant it Rotterdamske skiereilân Katendrecht.

It album is te beharkjen op Spotify. It fysike album, in hardcover boekje fan 64 siden plus cd en tekeningen fan Willie Darktrousers, is hjir te bestellen.

Boekhanneltoer Tagelyk

Sneon 1 july 2023

Nyk de Vries & Artvark Saxophone Quartet

10.30 oere – Boekhannel Van der Velde – Swol;

13.00 oere – Boekhannel Van der Velde A-Kerkhof – Grins;

15.30 oere – Boekhannel Van der Velde – Ljouwert.