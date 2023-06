Nije lûden yn âlde Fryske tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken presintearre in jubileumboek yn Kultureel Sintrum de Groate Kerk fan Sint-Jabik. In tapaslike lokaasje, want de titel fan it boek is Alde tsjerken, nije lûden. Oftewol, hoe jouwe we de âlde tsjerken in nije bestimming?

Tekst: Hein Jaap Hilarides

De takomst fan de tsjerke

Rommie van der Heide fan de stichting die de iepening. Sy fertelde dat yn it boek fyftich minsken portrettearre binne. Dy binne allegearre ek ynterviewd oer harren relaasje mei in tsjerke. It tema fan it boek is: hoe giet it fierder mei de Fryske tsjerken? Wat is de takomst fan de gebouwen dy’t yn hannen binne fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

STAFT bestiet fyftich jier, dêrom de fyftich portretten. Eins foel dat jubileum al yn 2020, mar yn ferbân mei koroana ferskynt it jubileumboek trije jier letter. It jubileum is oangrypt om in nije hússtyl ûntwerpe te litten. It is in praktysk en modern ûntwerp. De seal kriget in foarpriuwke fan de foarkant fan it fernijde magazine.

Trije portretten

Nei it iepeningswurd ynterviewt Gerard van der Veer trije minsken út it boek.

Hannie Schuurman hiert it tsjerkje fan Swichum. Dy is register-eksekuteur, de ferhier fan de tsjerke is har hobby. Se docht kulturele aktiviteiten, boekpresintaasjes, trouwerijen en begraffenissen.

De folgjende gast is Eelco van der Veer, de predikant fan de Sint- Martinustsjerke yn Ferwert. Hy is tritich jier predikant. Hy hat it ‘drama fan de ûnttsjerkliking’ fan tichtby meimakke. It docht him sear dat de kristlike ynfolling fan de tsjerken stadichoan ferdwynt. It fielt foar him as in rouproses.

De tredde gast is Arjen Dijkstra, de direkteur fan Tresoar. Hy beljochtet it ferskil tusken religy en wittenskip. Yn de rin fan de 19e iuw binne dy twa streamingen útinoar gien. Mar it leauwe en de eksakte wittenskip hawwe ek in soad oerienkomsten. Foar Dijkstra is lykwols foaral de skiednis fan it gebou wichtich. Yn in tsjerke kinst de skiednis lêze.

Elkenien is it deroer iens dat it yn in tsjerke om rêst en besinning giet. Der folget in oprop om dêrom yn Fryslân mear tsjerkedoarren te iepenjen.

De takomst fan de tsjerke



Fan wa is de tsjerke eins? De letterlike betsjutting is ‘it hûs fan de hear’. Of is it hûs fan ús allegearre? Mar de grutte fraach is: hoe wurde jongelju by de tsjerken belutsen? Hoe geane de tsjerken de takomst yn? De konklúzje is dat der op deselde wize trochgien wurde moat.

Dan is it safier. Jolanda Haven, dy’t mei Ellen Schat alle teksten fersoarge hat, langet it boek oan drs. Hendrik ten Hoeve oer. It slotwurd is foar Ten Hoeve dy’t waarnimmend foarsitter fan STAFT is. Hy sprekt de folle seal fan de Groate Kerk yn Sint-Jabik ta. Dy tsjerke hat al desennia in oare bestimming as de godstsjinstige. It gebou is dan ek in moai foarbyld fan in nij lûd yn in âlde tsjerke.