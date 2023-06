Nederlânske tv-ploech op besite by sjongtrio Do ulkige Wuchtere

In kameraploech fan de Nederlânske stjoerder Omroep Max hat ferline wike sneon opnamen makke yn Scharrel. De telefyzjeminsken wiene te gast by Marion Erdmann, dy’t mei Helga Mödden en Miriam Kösters it Sealterfryske sjongtrio Do ulkige Wuchtere foarmet.

De groep waard ynearsten foarme om te berikken dat frou Erdmann en frou Kösters troch it sjongen de taal better leare koene. Frou Mödden is in memmetaalsprekker fan it Sealterfrysk. Mei’t it sjongen de dames in protte wille joech, makken se it hiele jier troch ferskate muzyksfideo’s.

Omroep Max makket in dokumintêre oer de Fryske taal op. Sawol it Frysk yn Nederlân as it Sealterfrysk wurdt rekken mei holden. Doe’t tv-makkers hearden hoe’t taal troch muzyk oerbrocht wurdt, wiene se fuortendaliks ynteressearre. Se kamen yn kontakt mei de sjongers en filmen de muzikale taallessen yn de tún fan frou Erdmann.

Nei ôfrin wiene de telefyzjemakkers op besite yn East-Fryslân. De presintator fan de dokumintêre is akteur Huub Stapel (ûnder oare bekend as Johnnie yn de spylfilm Flodder), dy’t dúdlik geniete hat fan de opnamen yn Scharrel. De sjongers fûnen ek dat de opnamedei in grut sukses wie. De dokumintêre wurdt yn 2024 op de Nederlânske telefyzje útstjoerd.

Omrop Fryslân wie dit jier ek yn it Sealterlân om in telefyzjesearje oer de Fryske talen te meitsjen. De opnamen dêrfoar sille nei alle gedachten yn ’e hjerst yn it Sealterlân makke wurde. Dan stiet de thúsklup Seelter Buund foar it fuotljocht.