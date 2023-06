Nazy-earn wurdt dochs gjin fredesdo

Uruguay sil in brûnzen byld fan in earn dat ea op in oarlochsskip fan de nazys stie, dochs net ta fredesdo omsmelte. Presidint Lacalle Pou sjocht fan it plan ôf nei krityk fan politike partijen en de kulturele sektor yn it Súd-Amerikaanske lân.

Middelpunt fan de rebûlje is in byld fan in earn dat yn 2006 fûn is op de boaiem fan de Rio de la Plata, in riviermûning op ’e grins fan Uruguay en Argentinië. De earn stiet op in krâns mei dêryn in hakekrús. It goed 300 kilo swiere byld stie ea op ’e efterstjûne fan de Graf Spee. Dat Dútske marineskip rekke yn 1939 op dat plak swier skansearre by gefjocht mei de Britske float. Letter waard it troch de eigen bemanning ta sinken brocht.

Jierren nei de ûntdekking, yn 2019, besleat in Uruguyaanske rjochter dat it byld ferkocht wurde moast. De opbringst soe ferparte wurde tusken de steat en it bedriuw dat it byld fan de rivierboaiem helle hie. It regear wie op de ferkeap tsjin, út eangst dat it byld yn hannen fan neonazys of oare nazy-sympantisanten falle soe. Dútslân sleat him by dy noed oan. De heechste rjochter yn Uruguay kende it byld by einbeslút oan de steat ta.

Ofrûne wike kaam presidint Lacalle Pou mei it plan om it byld om te smelten en der in fredesdo fan te meitsjen. In lokaal ferneamde keunstner soe dy opdracht foar syn rekken nimme. Neffens de presidint koe it “symboal fan oarloch en geweld” in “symboal fan frede en ienheid” wurde. Tsjin it plan kaam in protte ferset. Kritisy neamden it ûnferantwurde om in histoarysk weardefol objekt samar te ferneatigjen, sels as it om in nazybyld giet. “It Kolosseum is ek net sloopt om’t dêr kristenen fermoarde binne”, seit in parlemintariër fan Lacalle Pou syn eigen partij.

Yn in petysje waard oproppen om it byld yn in museum te bewarjen en fan kontekst te foarsjen, sadat de wreedheden fan de nazys net fergetten wurde. Amper twa dagen nei de lansearring fan it plan luts Lacalle Pou it wer yn. Hy joech ta dat syn foarnimmen dúdlik net yn goede ierde fallen wie. Wat der no mei de earn barre sil, is noch ûndúdlik.