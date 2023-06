NASA oer earste ufo-ûndersyk: bettere data nedich

‘The truth is out there’, skriuwt de BBC gekjeiend. Mar op de earste parsekonferinsje fan it ufo-ûndersyk troch NASA waard dúdlik dat wêzens út de romte noch net fûn binne. “Om gear te fetsjen wat wy leard hawwe: wy hawwe mear data fan hege kwaliteit nedich”, iepene astronoom David Spergel de gearkomste.

NASA kriget alle moannen tusken de fyftich en hûndert meldingen fan net te ferklearjen fenomenen, lykas ufo’s. It grutste part dêrfan blykt letter dochs te ferklearjen. It fleanend objekt wie bygelyks dochs gewoan in fleantúch, ballon of optyske yllúzje. Fan de folsleine databank mei meldingen is neffens rûzing twa oant fiif persint mooglik troch ierdske technologyen of ferskiningen echt ûnferklearber. De ploech fan saakkundigen komt nei alle gedachten ein july mei it einrapport oer de befiningen.

De ûndersikers rinne tsjin alderhande beheiningen oan, fertelden se op de parsekonferinsje ôfrûne woansdei. Utsein in gebrek oan byldmateriaal fan mooglike ufo’s dat skerp genôch is, is ek it rjocht op privacy in obstakel neffens NASA. “De measte minsken binne net bliid as wy ús apparatuer op harren eftertún rjochtsje”, sei ûndersiker Sean Kirkpatrick. De NASA hat de measte mjitynstruminten yn ’e omkriten fan de Feriene Steaten stasjonearre.

Der sit ek in taboe op it melden fan ûnferklearbere fenomenen ûnder piloaten yn de kommersjele loftfeart. “Ien fan ús doelen is om dat stigma te trochbrekken”, sei Spergel. Hoe mear ynformaasje de ploech kriget, it leafst fan hege kwaliteit, hoe better.

Mear transparânsje

Nea earder die in romtefeartorganisaasje sa’n grut ûndersyk nei it ûnderwerp. Mei de parsekonferinsje besiket NASA nei eigen sizzen sa transparant mooglik te wêzen yn de syktocht nei ufo’s en mooglik bûtenierdsk libben. Guon wittenskippers dy’t oan it ûndersyk meidogge, binne lestich fallen fia ynternet. It panel fan ûndersikers joech gjin details wêr’t se krekt mei te krijen hân hawwe. Dêr sei Spergel mei klam ek oer dat it stigma trochbrutsen wurde moat om de wittenskip foarút te helpen.

It Pentagon kaam twa jier lyn wol mei in rapport oer net te ferklearjen fleanende objekten. Mar ien fan de 144 meldingen troch legerpiloaten bliek wol te ferklearjen, fan de rest is ûndúdlik wat der krekt troch de loft like te fleanen. Fan trije meldingen binne troch it ministearje fan Definsje ek de bylden frijjûn.