Mear ynsjoch yn enerzjysysteem fan de takomst

De provinsje Fryslân wurket, yn gearwurking mei partners fan de Fryske Enerzjytafel, oan in nij ynstrumint foar de oanpak fan de enerzjytransysje. It giet om in programma mei projekten fan regionaal belang. Troch de hjoeddeistige problemen mei kongestje op it elektrisiteitsnet leit de fokus op de ûnderstasjons yn it net. Provinsjes stelle dat fêst en dat heart by de nije rezjyrol fan provinsjes yn de ûntwikkeling fan de enerzjy-ynfrastruktuer.

Yn it Programma Mearjierre-ynfrastruktuer Enerzjy en Klimaat (PMIEK) Fryslân 2021-2025 wurdt ferwiisd nei twa projekten út it nasjonale programma (MIEK ): oer de ynfrastruktuer foar wetterstof en de ferbining fan 380 kV heechspanning tusken Vierverlaten en Ens. Beide projekten kinne fan betsjutting wêze foar de enerzjytransysje yn Fryslân.

Fyzje, kader, programma

It PMIEK Fryslân 2021 -2025 jout ynsjoch yn hoe’t it enerzjysysteem him yn de takomst ûntwikkelje sil; it befettet in list mei projekten dêr’t netbehearders Liander en TenneT oan wurkje om yn de takomst de fraach nei elektrisiteit te fasilitearjen. Deputearre Steaten stelle om de twa jier in PMIEK fêst. Yn Fryslân sil dat yn gearwurking mei alle dielnimmers fan de Fryske Enerzjytafel barre. It folgjende PMIEK sil in wiidweidiger list krije en prioriteit oan projekten jaan.

It Ryk, de provinsjes, gemeenten en netbehearders hawwe mei-inoar ôfspraken makke oer de gearwurking. It PMIEK is dêr in ûnderdiel fan. It doel fan de gearwurking is de transysje nei it Enerzjysysteem 2050. De kommende tiid wurket de provinsje mei de dielnimmers fan de Fryske Enerzjytafel mei trije ynstruminten oan de ynrjochting fan it Enerzjysysteem 2050 yn Fryslân:

– Enerzjyfyzje Fryslân; mei útgongspunten foar de Fryske enerzjytransysje;

– Ofwagingskader; hoe wurde yn de planning en programmearring fan projekten karren makke;

– PMIEK Fryslân; de oersetting fan fyzje nei útfiering.

Gearwurkje

Foar in Enerzjysysteem 2050 wurkje de Fryske oerheden en Liander en de Fryske Enerzjy Alliânsje gear oan de saneamde Fryske Enerzjytafel (FET ). Dat is in amtlik en bestjoerlik oerlis. De Fryske Enerzjy Alliânsje bestiet út alve maatskiplike organisaasjes dy’t aktyf by de enerzjytransysje yn Fryslân behelle binne.

Planning

It Programma Mearjierre-ynfrastruktuer Enerzjy en Klimaat 2021-2025 is tiisdei fêststeld troch Deputearre Steaten. De Enerzjyfyzje, it ôfwagingskader en takomstige PMIEK’s binne ûnderdiel fan de útfieringsaginda fan de Fryske Enerzjytafel. Yn it twadde fearnsjier fan 2024 sil de Enerzjyfyzje mei it ôfwagingskader troch de Fryske Enerzjytafel foar fêststelling oan DS oanbean wurde. Dy Enerzjyfyzje is in boustien foar de nije/oanpaste Provinsjale Omjouwingsfyzje.

Takomst enerzjy yn Fryslân

Fryslân set foar de takomst yn op in brede enerzjymiks. Elektrisiteit út sinne en wyn en waarmte út geotermy, akwatermy, boaiemenerzjy, grien gas en wetterstof. Op lytse skaal sjocht de provinsje ek mooglikheden foar blue enerzjy en tij-enerzjy. Undersocht wurdt op hokker wize saneamde enerzjyhubs bydrage kinne oan in balansearre enerzjysysteem, dêr’t ferskate wizen fan ferfier fan enerzjy yn byinoar komme, ynklusyf opslach en omsetting.