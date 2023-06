Maitiidswaarmte (gedicht)

Maitiidswaarmte

De sinne skynde

dy dei de klean

fan jonge en fan âlde lea.

Eltsenien bliid,

dat de maitiidswaarmte

wûn fan kjeld en rein en wyn.

In eachweid om te sjen

wat waarmte oan it ljocht brocht

wie it yn alles lykwols net.

Der wiene dy toanden harren

– ûnbeskamme –

de skjintme fier foarby.

Hiene se ’t net troch,

of woene se ’t net witte,

dat we

– in leeftiidsgrins passearre –

yn amper klaaide steat

it meast noch lykje

op in plôke fûgel?

Waar te nimmen wiene

flodderjende boppe-earms

fan froufolk,

net mear yn ’e iere jonkheid,

hingjend boarstwurk,

weagjende magen, boljende liven,

oer broeksriemen pûljend fet,

grôtfolle sealtassen,

ôfsakjende efterwurken,

trillebiljende boppeskonken,

ûnder trijekwart broeken

útstekkende, molkwite prikstokken,

en yn iepen sandalen

stutsen knobbelteannen.

Maitiidswaarmte – hearlik.

Inger Wets