LTO: Minister moat no oan ’e slach tsjin diere-ekstremisme

LTO ropt de minister fan Justysje en Feiligens op om fuortdaliks tsjin diere-ekstremisme oan ’e slach te gean. Yn ’e ôfrûne jierren is der faak by stâlen fan boerebedriuwen ynbrutsen. Dy yntimidearjende aksjes hawwe grutte gefolgen foar bisten, boeren en boerefamyljes. Mei earder minister Grapperhaus is yn syn tiid oer in bettere beskerming en swierdere straffen foar diere-ekstremisme praat. Lykwols, de hjoeddeiske minister fan Justysje en Feiligens, frou Yeşilgöz-Zegerius, hat dêr oant no ta noch neat mei dien.

“Ferline wike debatearre de Twadde Keamer oer terrorisme en ekstremisme. Wy hoopje dat diere-ekstremisme it omtinken kriget dat it fertsjinnet. Mar wy wolle ek witte wat de minister dêroan dwaan sil. Hoe tinkt sy oer de beskerming fan boeren? Oant no hawwe wy net folle sjoen”, seit Sjaak van der Tak, foarsitter fan LTO.

Dirk Bruins, foarsitter fan LTO Noard, hat grutte noed oer de ynfloed dy’t ynbraken en yntimidaasjes op boeren hawwe: “Boeren wenje mei harren famyljes op de pleats. In ynbraak hat dêrom grutte gefolgen, op boeren en harren húshâldens. It is in traumatyske ûnderfining. Wy wolle dêrom aksje sjen. Der is in lanlike koördinator foar diere-ekstremisme. Wat hat dat opsmiten? En wat kinne slachtoffers ferwachtsje fan dy koördinator?

Dierewolwêzen

De ynbraken hawwe net inkeld grutte gefolgen foar boeren. It wolwêzen fan bisten wurdt ek yn gefaar brocht. Yn in stâl wurde ferskate maatregels nommen om derfoar te soargen dat bisten beskerme wurde. Trochdat ynbrekkers gjin foarsoarchsmaatregels nimme, ûntstiet bygelyks in grutte kâns op ynfeksjes by bisten. LTO is fan betinken dat wet- en regeljouwing oanpast wurde moatte, ek al omdat ynbraken yn stâlen net as ynbraak sjoen wurde. Om reden fan de feiligens fan it fee binne dy nammentlik net ôfsletten.