Keunst, kultuer en histoarje fan ’t simmer yn Ferwert

Doarpsbelangen Ferwert-Hegebeintum organisearret mei Liesbeth Sijtsma fan Outdoor Mozaïek Gallery en Tsjerkepaad in kombinaasje-eksposysje fan keunst, kultuer en histoarje yn Ferwert. Yn it ramt fan Tsjerkepaad iepenje mear as 250 Fryske tsjerken de doarren en sa ek yn Ferwert.

Op iepen dagen sille der eksposysjes organisearre wurde yn it koar fan de Sint-Martinustsjerke yn Ferwert. Dy fariearre eksposysjes binne op sneon 1, 15 en 29 july, 12 en 26 augustus en 9 septimber 2023 tusken 10.00 en 17.00 oere. Dêr sille de keunstners sels by oanwêzich wêze.

Op dyselde sneonen is it ek mooglik om mei te dwaan oan in rûnlieding troch de histoaryske kearn fan Ferwert. Starttiid dêrfan is 14.00 oere fan it Frijhof ôf. In groep entûsjaste frijwilligers sil foar toeristen en oare nigethawwers om bar in rûnlieding op en om it Frijhof fan sawat in oere fersoargje. De gidsen witte in protte oer de skiednis fan Ferwert te fertellen. Mear nijs dêroer is te finen op de webside ferwertonline.nl. Foar en nei de rûnlieding is yn it ramt fan Tsjerkepaad de Sint Martinustsjerke te besjen en om de fjirtjin dagen it wurk fan keunstners bewûnderje.

It programma op sneon 1 july 2023

Jan van der Kuur waard nei syn pensjonearring yn 2015 rekke troch it wurk fan de Fryske skilder Jan Kooistra fan Damwâld/Dokkum. Syn wize fan skilderjen soarge derfoar dat Van der Kuur wer mei skilderjen begûn en ek sa’n sân jier les by Kooistra naam. De skilderijen fan Van der Kuur omfetsje û.o. blomstillibbens, rôffûgels, Waadgesichten en Hollânske/Fryske lânskippen yn oaljefarve.

De yn Holwert berne Jan Harm van der Meij komt út it skildersskaai Glazema, dat no noch yn Marrum wennet. Jan Harm van der Meij hat altyd hússkilder west. Earder skildere er benammen koalekitten en molkbussen yn Hylper skilderstyl. Yn 2016 is Jan Harm – nei les fan Jan Kooistra – úteinset mei it skilderjen fan stillibbens yn oaljefarve.

Henk Hiemstra, ynwenner fan Ferwert is yn 1996 op skilderles gien by Tanya van der Woude fan Ternaard. Yn har amateurskilderklup is in protte romte foar eigen foarkar, lykas abstrakt, surrealistysk en neffens de werklikheid. Hiemstra hat dêr ûntdutsen dat oaljeferve ien fan de moaiste materialen is om mei te skilderjen. Hy benaderet it fan de realistyske kant en besiket dan ek it ûnderwerp sa natuerlik mooglik fêst te lizzen. Hy skilderet oan ’e hân fan selsmakke foto’s. Dat kin in lânskip wêze, mar ek de yn it wyld libjende bisten en fûgels dy’t him tige oansprekke.

Yn de regio is noch mear te belibjen. De terp en it fernijde besikerssintrum fan Hegebeintum lizze op rin- en fytsôfstân fan Ferwert.

Sjoch op ferwertonline.nl foar mear ynformaasje.