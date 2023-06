Jan Schokker: Tikkytikkyfûgel

Kollum

In healjier lyn hie er al ris besocht om de bal op in tûke wize om my hinne te leppeljen en wist ik it noch tsjin te hâlden. No slagge myn pakesizzer Ytzen op de Panne fan Nijhoarne fuort al by de earste de bêste stappen om my te passearjen en in behindich doelpunt te skoaren. Hy traint der dan ek flink op.

“It giet hieltyd better, pake!”

Mar by my net! Ferline jier koe ik in potsje fuotbaljen mei him in healoere folhâlde, mar tsjintwurdich is dat op syn heechst in lyts kertierke. Nei fiif minuten freget dy pakesizzer al fan “Pake mar op goal, tink?” En eins stean ik dêr mear as in tredde doelpeal yn ’t skaad wat te suchtsjen en te stinnen. Sjedêr, it nuttich en sinfol libben fan in lettersetter op jierren: fan in persoanlik nei in saaklik foarwerp…

Sels haw ik, yn de tiid dat ik noch yn beweging kaam, altyd kuorballe. Dat kaam trochdat guon fan myn freonen dêr ek op sieten, mar miskien wol mear om’t alle froulju dêr’t ik my ta oanlutsen fielde der ek oan mei diene. It fuotbaljen hie eins mear myn ynteresse, mar myn fuotten diene lang net altyd wat de harsens woene. Boppedat wie kuorbaljen doedestiids aardich wat oersichtliker mei dy trije fakken. Wat it fuotbaljen oars oanbelanget, op ’e dyk en it skoalplein mocht ik wát graach meidwaan en in baltsje skoppe. Noch sjoch ik myn histoaryske goal op in skoalfuotbaltoernoai yn it âlde fuotbalstadion fan ús Abe op It Hearrenfean. By de middelline wei sylde de bal boppe de ferbjustere keeper samar heech de goal yn. SC Hearrenfean hie doe noch gjin skout, mar dy soe my wierskynlik ek net útsocht hawwe, want ik skeat op eigen goal.

Bytiden kin it o sa’n moai spultsje wêze, dat fuotbaljen. Los fan it dramateäter fan de meast bedoarne snotnoazen fan de hjoeddeiske generaasje fuotballers en trainers, kin it wol in hiel ûnderhâldend spultsje wêze en kin it de geast aardich yn beslach nimme. Sa’n team dat by steat is om de bal tûk foarby in tsjinstanner te tikjen en dy’t mei posysjewikselingen sa ynienen in spiler frij hat om op ’e goal te sjitten, dêr genietsje ik fan. Se binne der echt noch wol, de artysten dy’t in bal by har hâlde kinne en it spultsje ta in better nivo ferheffe. Se binne der werklik wol, trainers mei in sportyf sosjaal hert, dy’t it suvere fuotbal foarsteane. Mar ja, dat ferfûlde jild: it resultaat is fierstente hillich.

De lêste wedstriden fan de Champions League wiene ek net bepaald fan grutte klasse en dat liket my in faai teken. It giet lang net goed mei it ferneamde spultsje. Spilers dy’t by it earste it bêste tikje har falle litte en alderdanichst mei de fûst op it gers slagge – en dat net om de wjirms foar it fiskjen boppe de grûn te krijen –, om dan efkes letter wer fris en fleurich in oar tsjin de fuotten te skoppen. Labile trainers dy’t harren oanstelle as protterige pubers. En litte we it mar net oer de supporters ûnder dy swarte hoodies hawwe. Net sa’n deugdlik foarútsicht fan myn pakesizzer foar in hoopfolle karriêre yn it fuotbaljen.

Mar ja, fanatike sporters – en fanatyk is myn pakesizzer – wolle it heechste yn de sport, en dy driuw moat der fansels wol wêze. Miskien moat ik hoopje dat er net fan sa’n hiel grutte klasse wurdt. Miskien moat er oer in jier of tsien gewoan by vv Langsweagen fuotbaljen bliuwe en dan de bal moai tûk en tikkytikky om in spiler fan De Gordyk of De Tynje hinne leppelje. Ik hoopje dan noch hieltyd yn it skaad by it doel te stean, as oarsaaklik foarwerp fan al dit moais.