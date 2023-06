Jan Bosgraaf: Stellerij

Kollum

“Nearne yn Nederlân hat men sa’n lyts risiko op autostellerij as yn Fryslân.” Dat stie koartlyn yn It Nijs. Oft we dêr no grutsk op wêze moatte, doar ik net te sizzen. Want al wurde der yn Fryslân yn fergeliking mei de rest fan Nederlân de minste auto’s stellen, sa’t it ûndersyk fan Independer, op grûn fan data fan de plysje en it CBS, útwiist, der wurde dus wol auto’s stellen.

It risiko dat jins auto fan de oprit ferdwynt, is lykwols net yn alle gemeenten gelyk. Op de Fryske Waadeilannen bygelyks is yn de earste fjouwer moanne fan dit jier gjin inkelde auto stellen. No is dat ek net sa frjemd. Dat hie sûnder sa’n ûndersyk ek wol fêststeld wurde kinnen. Want wêr moat men op in eilân mei in stellen auto hinne? Men kin him earne yn ’e dunen bedobje, mar dan hat men der fansels neat mear oan. Faaks komt er dan nei ferrin fan jierren wol wer foar ’t ljocht, mar dan is er ryp foar de sloop of hy fynt in plakje yn in museum. Lykas bard is mei de Skoda 420P út 1938 fan Roel Beetsma út Mitselwier. Dy wie yn de Twadde Wrâldoarloch troch de Dútsers foardere en de rjochtmjittige eigener hat him nea wer sjoen. Tsien jier lyn waard er troch in meiwurker fan it Wrakkemuseum op Skylge, dy’t yn ’e dunen warber wie mei syn metaaldetektor, ûnder it dúnsân werom fûn. Nei’t er kreas opkalfatere wie, hat er in plakje krige yn it Bunkermuseum op it eilân.

Der wurde lykwols net allinnich auto’s stellen, mar sa’n bytsje alles wat ride wol. Oant grutte frachtweinen en lânboumasinen ta. Mar foaral fytsen ferwikselje gauris fan de rjochtmjittige eigener nei immen dy’t him of har de fyts ûntfytmannet, omdat er sa’t it liket fan miening is dat er dêr it rjocht ta hat. Yn Dronten en Kampen wurde bygelyks in soad fytsen stellen. Fierwei de measte wurde werom fûn by it asylsikerssintrum yn Dronten. Nee, nee, ho! No net te gau oardielje en mei in miening klear stean. Dat bart hjoed-de-dei al fierstente faak. Want neffens in wurdfierder fan it COA hawwe de asylsikers dy fytsen net stellen, mar hawwe se dy kocht. Se soene net yn ’e gaten hân hawwe dat it om stellen fytsen giet. Oft de COA-man of -frou dêr it bewiis foar hat, waard der net by sein. No liket my dat ek ûnmooglik, want de asylsikers hawwe grif gjin bontsje fan wa’t se de fyts kocht hawwe en foar hoefolle. Immen dy’t stellen fytsen of oar stellen guod ferkeapet, makket him ornaris net bekend. Blykber leaut de meiwurker fan it COA de asylsikers op harren blauwe of, wat faker foarkomme sil, brune eagen. Elkenien mei deroer tinke sa’t er wol. Dat docht de gemeente Dronten ek. Om de fytsestellerij tsjin te gean, is der foar de asylsikers fan it azc yn Dronten in fytseplan opsteld. No dogge oerheden en oare wurkjouwers dat foar har personiel wol mear, mar it plan foar de asylsikers wurket oars. De gemeente lûkt sa’n 40.000 euro út om fan dat jild û.o. 150 fytsen oan te skaffen, dy’t de asylsikers foar in pear tientsjes it stik (sa’n 20 oant 50 euro) keapje kinne. Foar dat jild komt der ek in wurkpleats foar it ûnderhâld fan de fytsen, dêr’t de asylsikers sels it ûnderhâld dwaan kinne en (net laitsje!) in ‘bewaakte fietsenstalling’. No, dêrmei hat de gemeente Dronten in fariant op it ‘aai fan Colombus’ útfûn. Wat der foar de eigeners fan de stellen fytsen dien wurdt, stiet net yn it gemeentlik fytseplan. Ik haw der alteast neat oer lêzen. Nei alle gedachten moatte de rjochtmjittige eigeners harsels mar rêde om fia prosedueres en regelingen de fyts werom, of de skea fergoede te krijen.