Húskeamerkonserten yn Wergea

Dizze wike begûn yn Wergea in bysûnder projekt: “Wergea Bloeit”. Dat stiet yn it teken fan feroaring en duorsumens. Wergea lit sjen dat in doarp feroaring tewei bringe kin.



Aktiviteiten

Njonken ferskate aktiviteiten, lykas deistich swimme, kuiers by duorsume inisjativen del en netwurkgearkomsten is der ek in soad kreativiteit en kultuer te belibjen. Sa gean ik bygelyks op tongersdeitejûn nei twa húskeamerkonserten, ien yn it multyfunksjoneel sintrum De Bidler en ien yn de keuken fan Folkert.

Nekropop

Yn De Bidler sjoch ik de Nekropop fan Douwe Dijkstra en De Sneue vertoning, dy’t krekt werom binne fan Oerol. Sy besjonge mei elektroanyske beats op de eftergrûn alle segminten fan de dea. Tsjuster en grôtfol mei drûge humor sjonge Dijkstra en syn maat oer deade famkes en liken dy’t troch it plafond drippe.

De tún fan Folkert

Ut De Bidler wei pak ik de fyts nei de keuken fan Folkert, krekt bûten de râne fan it doarp. By oankomst sjogge in pear jonge boltsjes my oan, se lizze yn ‘e jûnssinne op it lân. Yn de tún fan Folkert belâne komme Folkert sels, syn dochter en Timo de Jong nei bûten ta en fertelle dat se op ’e siik binne nei in ûle. Wy folgje Folkert en hy wiist ús de ûle oan, in wâldûlen mei skattige earkes heech yn ‘e beam. Troch alle opwining ferjitte we hast om wer yn ‘e hûs te gean.

De keuken fan Folkert

Ienkear binnen nimt Timo plak efter syn gitaar en sykje ik in stoel by him yn ’e buert. Timo wurdt omjûn troch ruten mei útsjoch op de fjilden súdlik fan Wergea, en neist him stiet syn gitaarkoffer mei dêryn syn nije album Heart At Rest.

Timo sjongt oer leafde, syn blik op ‘e wrâld en ek de dea wurdt foar de twadde kear dizze jûn oanrekke. It binne moaie ferskes, net fleurich sa’t Timo sels ek seit yn syn ynliedende praatsjes.

Ferbining

It is yntym om sa ticht by Timo en as publyk byinoar te sitten. We wurde allegearre meinommen yn de emoasjes dy’t Timo oerbringt en dêrtroch groeit de ferbining dy’t ik mei de oanwêzige minsken fiel. It is in momint dat we echt mei-inoar belibje. Nei ôfrin fyts ik werom fan Wergea nei Ljouwert en sjoch ik noch in tsjerkûle oerfleanen.