Groepseksposysje yn de Bartholomeustsjerke yn Westhim

Fan sneon 1 july oant en mei sneon 9 septimber, iepen op sneons fan 13.30 oant 17.00 oere.

Artistike houtbewurking G.J. Abma, Nijlân

Yn de tiid fan de weropbou nei de Twadde Wrâldoarloch waard de jongerein advisearre om in fak te learen. Oer kreative keunstsinnige talinten waard net praats. Gerrit Abma hearde ek ta dy generaasje jongelju dy’t in fak leare moasten. Hy keas foar it skildersfak. Hy lei him ta op de kreative rjochting, nammentlik it lettersetten, doe noch hânwurk, en de houtimitaasje, dy’t in protte yn tsjerken en hearehuzen tapast waard. Troch syn ynset en belutsenheid blonk er yn it skildersfak út en mannich klant frege him om it skilderwurk fan syn gebou te fersoargjen. Hy die dat mei folle oerjefte.

Op fakânsjes yn it bûtenlân fûn Abma houtresten. Dy bysûndere foarmen sprutsen him oan om der wat fan te meitsjen of ta in skulptuer te bewurkjen. Yn de tachtiger jierren hat er him it houtdraaien eigen makke mei help fan boeken, oefenjen en ek mislearringen. Nei de technyske basiskennis besiket er syn kreativiteit fierder út te bouwen. It hout sels moat sprekke. Hy wol nei foaren helje wat der fan natuere yn sit. Alle stikken hout freegje om in eigen ynfolling. In kreatyf proses (panta rei: alles streamt). Troch syn eksperimintearjen en wurkjen mei ienfâldich selsmakke ark is syn wurk fan hege kwaliteit. In houtkeunstner ‘pur sang’.

Skildersgroep Colorama, Snits

De skildersgroep Colorama waard yn 1976 yn Snits oprjochte. In entûsjaste groep keunstleafhawwers dy’t har op tekenjen en skilderjen talizze woene. Yn it wykgebou De Schuttersheuvel krigen se les fan in fêste dosint. Yn 1988 waard de groep omset yn in feriening mei in bestjoer. It skilderseizoen is fan mids septimber oant begjin april op tongersdeitemiddeis ûnder lieding fan gastdosinten. Alle wiken wurdt in tema oandroegen om yn in persoanlike byldtaal út te drukken. Foarbylden binne ‘stêd by nacht’ of ‘it lemieren’, it stillibben of in lokkich momint dat jin persoanlik rekket. Tema’s dêr’t de leden oer neitinke moatte: wat wol ik fertelle en hoe jou ik dat foarm? Nei ôfrin wurde de wurken mienskiplik beoardiele en besprutsen.

Yn ’e maitiid lûkt de groep nei bûten ta om op in moaie lokaasje it lânskip te skilderjen. It seizoen wurdt ôfsletten mei in besite oan in museum of galery.