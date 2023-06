Gearkomste oer ferskaat en ynklúzje yn Fryslân op 22 juny yn Tresoar

Nigethawwers wurde útnûge foar de gearkomste ‘Wat it slavernijferline mei ús docht. Gearkomste oer ferskaat en ynklúzje yn Fryslân’ op tongersdeitejûn 22 juny.

Op 1 july wurdt betocht dat it 150 jier lyn is dat Nederlân de slavernij yn de eardere koloanjes ôfskafte. Hoe wurket dat ferline noch hieltyd troch yn ús maatskippij? Oer dy fraach organisearje De Moanne, FryslânDOK (Omrop Fryslân) en Tresoar in temajûn. Dy wolle op dy jûn ûndersykje hoe ynklusyf oft de Fryske maatskippij no echt is. Wurket it slavernijferline noch hieltyd troch yn ús hâlden en dragen oangeande minsken ôfkomstich út de eardere wingewesten?

De jûn is fergees by te wenjen. Wol wurdt frege om in plak te reservearjen yn ferbân mei de beskikberheid. Dat kin fia dizze link.