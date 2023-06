FryslânDOK: ‘Gais, it waarme hert fan Jorwert’, te sjen op 17 en 18 juny

Geert Mak neamt har ‘in ûnôfhinklike geast’ en ‘de gûverneur fan Jorwert’. Gais Meinsma (1926-2019) wie it waarme hert fan de mienskip, mar ek, mei har selsstannich tinken en hanneljen, as frou har tiid fier foarút. De FryslânDOK ‘Gais’ is te sjen op 17 en 18 juny by NPO2 en Omrop Fryslân.

Beppesizzer Gaiske Meinsma fertelt yn dizze dokumintêre fan Larissa Lokenberg it ferhaal fan har bekende beppe Gais, dêr’t se nei ferneamd is. Gaiske wol har beppe better kennen leare. Se wie noch mar in jong famke doe’t demintens de sûnens fan beppe oantaaste. Mei de help fan minsken dy’t har goed kend hawwe, komt it byld fan in lang en bysûnder libben foar it ljocht.

Doe’t healwei de njoggentiger jierren Geert Mak it boek Hoe God verdween uit Jorwerd skreau, keas er Gais as syn haadpersoan. Gais makke de ûntwikkelingen fan it doarp yn de foarige iuw mei en spile dêr in sintrale rol yn. Se wie koerierster yn de oarloch, mem sûnder man, sosjaal wurker, mei-oprjochter fan it Jorwerter iepenloftspul, earste frou yn de tsjerkeried en earste frou yn de gemeenteried. Mar ek ûnheil gie har doar net foarby. Har man Hendrik en ek soan Jan diene harsels tekoart. Letter kaam har jongste soan Ids, de heit fan Gaiske, te ferstjerren oan de gefolgen fan MS.

Sjongeres Nynke Laverman ferliket Gais mei de Meksikaanske maisfrou: ien dy’t, nettsjinsteande alle tsjinslach, trochgiet mei siedzjen en dêr hieltyd wer de krêft foar fynt. Beppesizzer Gaiske hopet, no’t se dat allegearre wit, dat se mear mei har bekende beppe dielt as allinnich har namme.

FryslânDOK ‘Gais’ (earder útstjoerd op 17/18 desimber 2022)

Sneon 17 juny NPO2 15.30 oere (werhelling 18 juny 13.25 oere)

Snein 18 juny Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren)