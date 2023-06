Frysk Museum presintearret Christoffel en Kate Bisschop

Fergeze iepening op sneon 17 juny

Fan 17 juny 2023 o/m 7 jannewaris 2024 presintearret it Frysk Museum Christoffel & Kate Bisschop: Langstme nei eartiids. Yn de útstalling komt men yn ’e kunde mei it krêftspan fan de 19e iuw. It museum hellet it ea sa ferneamde pear werom út ’e ferjitnis mei in grutte útstalling, dy’t sjen lit hoe’t de langst nei eartiids it libben en wurk fan de keunstners bepaalde. De iepeningsdei mei muzyk en aktiviteiten is fergees, foar oare dageen binne kaarten te keap fia friesmuseum.nl/tickets.

Op sneon 17 juny is de útstalling fergees te besjen. It Hylper koar Auke Wybesz ferwolkommet besikers mei Fryske seemanslieten. De besikers kinne ek in fergeze rûnlieding folgje, de neils lakke litte yn Hylper styl nei ûntwerp fan Roosje Hindeloopen of harren eigen papieren ferzje fan in Liekstertûke meitsje. Dy deis wurdt ek de Ambassade fan Hylpen yn ’e hal en etalaazje fan it museum iepene. Dêr komt men yn ’e kunde mei de kultuer, skiednis, tradysjes, taal, ambachten en bewenners fan Hylpen. Op sette tiden binne der ekstra aktiviteiten by de ambassade te folgjen. De programmearring komt ta stân yn nauwe gearwurking mei ûnder oaren de bewenners fan Hylpen en Roosje Hindeloopen.

Fergetten skilders

Nei de útstalling oer de fergetten skilder Sir Lawrence Alma-Tadema yn 2016-2017, yntrodusearret it Frysk Museum no it pear Bisschop by it grutte publyk. De 19e-iuwske keunstners Christoffel en Kate Bisschop libben yn in tiid fan yndustrialisaasje en grutte feroaringen, mar echt thús fielden se harren dêr net yn. Leaver seagen se tebek op de 17e iuw. Mei syn nostalgyske tafrielen rôp Christoffel lang ferfleine tiden opnij ta libben. Populêr wiene syn ferstille Hylper ynterieurs, faak mei lêzende froulju, mimerjend by it rút. Hy wie ien fan de bêst betelle keunstners fan syn tiid en syn wurk waard ferlike mei 17e-iuwske masters as Johannes Vermeer, Rembrandt en Pieter de Hooch.

Kate hie har ek as fertsjinstlik keunstner ûntwikkele, mei in foarleafde foar ienfâldige ynterieurs mei memmen en jonge bern. Al yn har berteplak Londen timmere se hurd oan ’e wei en krige se loovjende kritiken. Nei’t se yn 1869 mei Christoffel boaske en har yn De Haach mei him ta wenjen sette, wist Kate as earste frou wurkjend lid fan it Haachske keunstnersgenoatskip Pulchri Studio te wurden. Hja bejoech har ek yn keninklike fermiddens, dêr’t de ûndernimmende Kate har eigen wurk en dat fan har man tûk yn it omtinken brocht.

Hang nei it ferline

Njonken harren wurksumheden as keunstners, wiene Christoffel en Kate fanatike samlers fan antike foarwerpen. Dy ferwurken se yn harren keunst en ynterieur, yn harren filla Frisia yn Skeveningen. Foaral de bûnte Hylper klaaiïng en ynterieurs lutsen Christoffels omtinken. Fan de 17e iuw ôf brochten Hylper kapiteinen lúks guod as Sineesk en Japansk porslein en sits út Yndia mei nei Fryslân. Hylper froulju lieten dat kleurige katoen ryklik yn harren ynterieur en klean weromkomme. Oan ’e ein fan de 18e iuw naam de wolfeart yn Hylpen lykwols ôf, sadat froulju yn de karakteristike klaaiïng stadichoan út it strjitbyld ferdwûnen. Dochs lôge de fassinaasje foar it Fryske stedsje yn de 19e iuw op. Christoffel Bisschop fûn dêr syn ûnderwerpen, sa’t dy wiidweidich yn de útstalling oan bod komme. Mei syn ensenearre ynterieurs wist er ferfleine tiden werom te bringen. Dêr wie er tige suksesfol mei en droech er by oan de Hylper raazje. Yn it bûtenlân kaam de Hylper styl sels symboal te stean foar de Nederlânske kultuer en yn 1878 ferovere de Hylper keamer mei libbensechte poppen yn klaaiïng de herten fan de besikers fan de Wrâldtentoanstelling yn Parys.

Mear Bisschop

By de útstalling ferskynt in ryk yllustrearre katalogus, mei wiidweidich omtinken foar de keunstwurken fan it pear Bisschop en harren swide antyksamling, dy’t yn 1905 folslein oan de provinsje Fryslân skonken waard, mei de ynrjochting fan harren ateliers ynbegrepen. Wa’t Freon fan it museum wurdt, kriget it boek as wolkomstkado. It boek is ek los te keap foar € 29,95 yn de museumwinkel en webwinkel fan it Frysk Museum. By de útstalling organisearret it museum boppedat ferskate aktiviteiten en der sil in podcast ferskine dy’t noch djipper op it libben en wurk fan Kate Bisschop yngiet. It hiele aktiviteiteprogramma is meikoarten te finen op friesmuseum.nl/activiteiten. Underwiisgroepen binne ek wolkom. Alle programma’s binne fan july ôf te finen op friesmuseum.nl/onderwijs. Yn museumkafee Thús kinne besikers genietsje fan in ‘Bisschopke’, in slofke mei Fryske dúmkes.

Sjoch op www.friesmuseum.nl foar mear ynformaasje.