Frou frou-fraude (gedicht)

Frou frou-fraude

Wytske út Sumar

wurket al jierrenlang by de Spar.

Earst by de griente, letter by it fleis,

dêrnei by de tsiis,

mar no by de banketôfdieling

foar har in wier paradys.

Want Wytske hâldt fan swiet.

Se is dan ek tige bliid,

dat se no by de taarten en koekjes stiet.

De baas mei it net witte,

mar se kin it faak net litte,

en slyn wat slachrjemme út in soes,

of wat pudding út in tompouce.

Ien ding kin se echt net litte,

en dat meie jim no wol witte.

Want it wie okkerdeis

al wiidweidich yn it nijs.

Wytske hie tusken alle wafeltsjes de krêm wei slikke

en de pakjes wer netsjes tichtplakt, ferdikke.

Doe’t de baas dêr achter kaam wie er poer,

Wytske krige ûntslach en wie hielendal oerstjoer.

It wie fansels foer foar sjoernalisten,

de kranten gienen der allegear mei oan de haal.

‘Frou oppakt foar Frou frou-fraude’

it waard in hieltyd moaier ferhaal.

Folkje Koster

Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs