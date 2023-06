Hein Jaap Hilarides: Frise hin op frijdeg

Kollum

In Campus Fryslân waar ’t duosymposium ‘Politiek gewin gaat door de maag’. Iris Witzenburg praatte over Willem Frederik. Willem waar stadhouwer fan Frysland in de 17e eeuw. Hij perbeerde in de gûnst te kommen fan Amalia van Solms. Willem wou met een fan hur dochters trouwe. Maar hij besocht ok om de edelmannen in Frysland te paaien met eten. ’t Maal waar ’n menier om op de hoogte te bliven fan wat d’r speulde. Onder ’t eten worden de mooie baantsys ferdeeld.

Hierna stelde Joop Koopmans, de foorsitter fan Het Fries Genootschap, de tweede spreker foor. Herman van Vliet fertelde over de eetgewoantes fan ’t Stadhouderlik Hof in de 18e eeuw. De stadhouwer doe waar Willem IV. Meskien waar ’t ’n groate lekkerbek of most hij ’n heel prot mînsen paaie, maar deuze Willem had hele goeie mînsen in dienst.

Johan Hermann Knoop deed de tún. Knoop introduseerde de irpel an ’t Hof. ’n Andere groathyd in die tiid waar de beroemde sjef-kok Vincent la Chapelle. Hij had ’n resept dat ‘Poulet de vendredi à la Frisonne’ hytte. In de ‘Frise hin op frijdeg’ sat alleen gyn hin. ’t Maaltsy waar maakt fan water, bôl, wyn en pypkeniel.

Werom dan die naam? Wel, op frijdeg fastte men. Meskien mosten wij der weer na toe. ’t Resept is d’r al.

Hein Jaap Hilarides wennet yn It Bilt. Hy studearre Frysk oan de Universiteit van Amsterdam en skriuwt yn it Frysk, it Biltsk en it Nederlânsk.