Friezen hawwe measte privacy fan alle Nederlanners

Anno 2023 folgje befeiligingskamera’s hast alle stappen dy’t men set. Yn trochsneed fynt men yn Nederlân 9,3 registrearre kamera’s de kante kilometer lânoerflak. Yn Fryslân leit dat tal lykwols in stik leger: 2,8 kamera’s de kante kilometer. Dat is it leechste tal fan alle Nederlânske provinsjes. Wol binne der grutte lokale ferskillen. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan VPNGids.nl op basis fan plysjesifers út de databank ‘Kamera yn byld’.

Grutte ferskillen tusken Fryske gemeenten

Tusken Fryske gemeenten binne grutte ferskillen. Op Skylge leit de kameratichtens in stik tichter by de lanlike trochsneed. De kante kilometer binne dêr goed trije kear safolle kamera’s as yn trochsneed yn ’e provinsje. De top fiif fan Fryske gemeenten mei de heechste kameratichtens de km² is sa: 1. Skylge (9,1), 2. Ljouwert (8,7), 3. Harns (7,6), 4, Smellingerlân (6,1), 5. It Hearrenfean (4,4).

Skiermûntseach is de Fryske gemeente mei de leechste kameratichtens: mar 0,1 de kante kilometer. De gemeente komt dêrmei lanlik ek op it lêste plak.

De kameratichtens de gemeente is te finen op de ûndersyksside.

Measte befeiligingskamera’s yn Ljouwert

Yn hiel Fryslân steane op it stuit 9.273 befeiligingskamera’s registrearre. Dy binne delset troch sawol de oerheid (128) as partikulieren (1568) en bedriuwen (7.577). Yn Ljouwert steane de measte befeiligingskamera’s registrearre: 2.075 stiks yn totaal. Dêrnei folgje Súdwest-Fryslân (1.430), It Hearrenfean (831) en Skylge (793).

Skiermûntseach stiet ûnderoan de list mei yn totaal trije befeiligingskamera’s yn de hiele gemeente, folge troch Flylân (79), Dantumadiel (92) en It Amelân (124).

It werklike tal kamera’s leit nei alle gedachten heger, trochdat in part fan de partikulieren harren kamera ein ferline jier net opnij registrearre hat fia DigiD, wylst de plysje dat wol fersocht hie.