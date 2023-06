Eksposysje ‘Van alles Wad’ yn Ferwert

Fan 10 juny o/m 26 augustus 2023: Bella Hendriksen (skulptueren, keunst op glês) & Bob de Boer (fotografy) yn De Nieuwe Smederij Ferwert.

Op sneon 10 juny oankommende wurdt in nije duo-eksposysje iepene yn galery De Nieuwe Smederij yn Ferwert mei wurken fan Bella Hendriksen en Bob de Boer. Beide eksposanten binne ynspirearre troch ûnder oaren de ferskillende kustgebieten yn Nederlân en Europa en litte dat graach op harren eigen wize sjen.

Foar Bella Hendriksen is ûnder oaren it Waad in boarne fan ynspiraasje en ûnderfiningen. Dat kinne de prachtige fiergesichten wêzen, mar ek stiennen, skulpen en deade fûgels. Op har eigen wize bringt se dy wer ta libben. Mar hja is as byldzjend keunstner mearsidich en ek dwaande mei oare keunstfoarmen: ramtobjekten, skilderijen, romtlike wurken (brûns en gips) en glêsobjekten.

Bob de Boer beoefenet neist de muzyk al jierrenlang in oare passy: de fotografy. Syn ûnderwerpen rinne útinoar: keunst, portretten, natuer, pop en de saneamde urban fotografy. De sammele wurken op de eksposysje binne útfergrutte ôfbylde op ûnder oaren boarstele aluminium, wat in bysûndere yndruk en werjefte jout fanwegen it ljocht dat op de foto’s falt en wjerspegele wurdt. Hy brûkt nea keunstljocht, mar tsjoent mei it besteande. Yn Koarnjum hat er al jierrenlang in suksesfol húskeamerteäter ûnder de neamer Concerts & More @ De Wier.

De duo-eksposysje Van alles Wad wurdt iepene op sneontemiddei 10 juny om 13.30 oere. De ynrin is om 13.00 oere, nigethawwers binne fan herten wolkom.

Adres

De Nieuwe Smederij, Gasthússtrjitte 3, 9172 NZ te Ferwert.