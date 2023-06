Doede Wiersma: Treast ôfwarre

Oertinking

Faak haw ik my ôffrege hoe’t it wêze soe as ien fan ús bern troch sykte of ûngelok weireitsje soe. As ik dat by oaren meimakke, fertelde ik de reaksje fan Jakob as er mient dat Joazef grif ferskuord is troch in wyld bist: “Hy woe him net treaste litte” (Genesis 37:35).

Ik hâld fan dy wurden…

Soms is it sa slim dat minsken treast wegerje meie. Myn fromme beppe hie altyd wol wurden om oer it leauwe te praten, mar doe’t myn suster har man ferlear troch in ûngelok en mei fiif bern ûnder de tsien fierder moast, sei beppe: “Hjir binne gjin wurden foar.”

It rekke my djip dat krekt sy dat sei. De skoandochters Orpa en Ruth wolle mei Noömy nei har bertelân. Mar as se in eintsje ûnderweis binne, seit Noömy: Jim kinne better weromgean! En nochris: gean dochs werom! As Orpa dat docht, seit Noömy, foar de tredde kear tsjin Ruth: Gean werom!

As Orpa it gewoane, it foar-de-hân-lizzende docht, dan docht Ruth it mear-as-gewoane. Se slacht de earms om Noömy hinne en seit (Fedde Schurer hat it sa moai werjûn):

Kear my net tsjin, ik sil dy nea ferlitte,

twing my net op myn paad werom te gean.

Ik wol myn lân en âldershûs ferjitte

en altyd, altyd sil ik nêst dy stean. (Liet 787)

As wy minsken dy’t slim leed meimakke ha, opsykje wolle, dan kin it barre dat se sizze: “Gean mar werom. Ik hoech gjin besite. Lit my mar!”

In soad minsken jouwe it dan op. Mar hast altyd is der wol ien, dy’t trou bliuwt. Binne jo of ik wolris dy iene?

Lêze Ruth 1:7-18

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan € 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)