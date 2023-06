Doede Wiersma: Ik lit my de kop net gek meitsje

Oertinking

Doe’t ik by in man dy’t it tige drok hie, op kantoar kaam, foel it each my op in, yn grutte letters útprinte, tekst efter him oan ’e muorre: IK LIT MY DE KOP NET GEK MEITSJE.

It slimme is dat dy man him de kop wól gek meitsje liet. De slogan fan ús tiid is: Ik rin, dus ik bin. Oft wy wolle of net, it jachtige libben sleept ús mei. Mooglik ha jo wolris heard fan ierappelwurgens. Doe’t de grûn wurch waard fan ierappels mochten de boeren mar ienkear yn ’e trije of fjouwer jier op itselde stik lân ierappels bouwe. Sa hat Ald-Israel fjouwertûzen jier lyn al betocht dat minsken en dieren dy’t swier wurk dogge, ien op ’e sân dagen net wurkje moatte (Exodus 23:12). En Exodus 23:10-11 leart ús dat se doe ek al wisten dat de grûn rêst nedich hat.

Sabbat betsjut fan “Ho!” In plysje lit de iene ferkearsstream mei in ho-teken stean en jout in oarenien foarrang. Sa meie wy ien dei yn ’e wike frij wêze fan de twang fan de tiidklok en foarrang jaan oan oare dingen.

Dy oare dingen binne: rêste, ekstra omtinken jaan oan frou en bern, famylje en freonen; ta jinsels en ta besinning komme.

It soe sa goed wêze, as in tsjerketsjinst ús helpe soe om ta rêst en ta besinning op ús libben te kommen. Op ien fan de sân dagen kinne wy de himel al op ierde ha. As wy it mar wolle.

Harold S. Kushner skreau yn syn boek Op het leven:

“Ik fyn it wûnderbaarlik dat foar in wrâld dy’t lijt ûnder de tiranny fan de klok en it ferfal fan de húshâlding, it fjouwertûzen jier âlde ynstitút fan de rêstdei it bêste genêsmiddel is.”

Lêze: Exodus 23:10-12 en Genesis 1:31 en 2:1-3

