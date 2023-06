“Dit húske wurdt spielt mei reinwetter”

‘Altijd feest’ bij het vak Fries (LC woansdei 31 maaie). Oan it wurd wiene entûsjaste learlingen fan û.o. de skoallemienskippen yn Burgum. Spitich dat de Gemeente Tytsjerksteradiel sa efterbliuwt mei syn taalbelied.

Pier Bergsma

Op deselde dei fan dat aardige stikje yn de krante krigen alle ynwenners fan Burgum in útjefte troch de doar oer alles wat yn Burgum te dwaan en te krijen is. Krap hûndert siden mei ynformaasje oer de ‘horeca’, ‘mode en accessoires’, fan ‘eten en drinken’ oant en mei ‘Plan je bezoek-Verblijf’. Lykas ferline jier is no de tapaslike titel op de foarside wer: ‘Burgum heeft meer’.

Sa hat Burgum bygelyks in wiidweidich taalbelied oangeande de Fryske Taal. Dêr stiet yn:

“It jout fertrouwen om jinsels uterje te kinnen yn jins memmetaal, boppedat soarget taal ek foar (fer)bining tusken minsken ûnderling. Wy binne ús bewust fan ús foarbyldfunksje en litte oan ús ynwenners sjen dat der yn ús gemeente sawol Frysk as Nederlânsk sprutsen en skreaun wurde kin. Wêr mooglik besykje wy de sichtberens fan it Frysk te fergrutsjen en it draachflak te ferbreedzjen”.

Ien en oar wie ferline jier foar my oanlieding om ús gemeentebestjoer in brief te stjoeren oer myn fernuvering dat der yn it hiele boekwurkje gjin wurd Frysk stie. Dyselde brief gie oer de ynformaasje yn swimbad De Wetterstins. Dêr hâldt it Frysk ek op mei in pear Fryske wurden op de húskedoarren en mei de opfallende meidieling yn dyselde húskes: ‘Dit toilet wordt gespoeld met regenwater’. Dat late ta myn konklúzje dat se it miljeu blykber wichtiger fine as it Frysk.

In pear moanne letter krige ik antwurd mei de meidieling dat it ‘regenwater’-buordsje ferfongen wurde soe en ik krige in útnûging foar in petear oer it taalbelied fan de gemeente. Dat waard úteinlik op 2 febrewaris holden yn mienskiplik oparbeidzjen mei de Gemeente Achtkarspelen yn Bûtenpost. Yn dy goed besochte gearkomste waard nochris ûnderstreke dat de gemeenten wurkje wolle oan de sichtberens fan de taal.

Ek dit jier is yn it fleurige boekje amper in wurd Frysk te finen. Men soe dochs op syn minst ferwachtsje dat de boargemaster yn syn foaropwurd mear Frysk brûke soe as wees “Wolkom yn Burgum”. Mar nee dus. De buordsjes yn de húskes binne ferfongen. Se binne no twatalich oars soene de Nederlânsktaligen grif net begripe wêr’t dat wetter yn ’e frede weikomt. Spitich dat de stavering net doocht.

Ik freegje my sa stadichoan ôf wat wy mei dat sleauwe papieren taalbelied moatte. Miskien kin it ôfprinte wurde op húskepapier en trochspield (mei in d) mei reinwetter. Noch in tip ta beslút: Lit de oare kear as wer wat yn it Frysk skreaun is, dat efkes neisjen troch ien fan dy learlingen dy’t foar it eksamen Frysk slagge binne.

Boppesteand artikel stie op sneon 19 juny op de opinyside fan de Ljouwerter Krante.

Neiskrift:

De gemeente ûnderminet it ûnderwiis troch syn sleauwe oanpak. Guon sille tinke: “Wat makkest dy no drok om in pear húskes.” Mar dêr giet it my net om. Doe’t ik antwurd krige fan de gemeente, waard tasein om oare buordsjes op te hingjen, mar wat kinne my dy buordsjes skele.

Ik bin fan betinke dat de gemeente Tytsjerksteradiel en net allinne ús gemeente mar ek de provinsje slim tekoartsjitte. Der wurdt in soad jild útjûn oan ûnderwiis. Wêrom eins. Bern kinne it Frysk ek sûnder al dy ynspanningen wol prate en ferstean. Skriuwe en lêze hat gjin doel as se it Frysk dochs nearne sjogge of brûke hoege. Der is yn it ûnderwiis stilswijend ferset tsjin it ûnderwizen fan it Frysk. Dat is te begripen en it wurdt yn ’e hân wurke troch dyselde oerheid dy’t útdraacht dat it ûnderwiis sa wichtich is.