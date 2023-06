Digitale lânskipsbiografy gemeente Ljouwert

De gemeente Ljouwert hat in bysûnder lânskip. It is it resultaat fan iuwenlange foarming. Under oaren troch de iistiid, eroazje, ferfeaning en troch tadwaan fan de bewenners fan it gebiet. De lânskipsbiografy fan de gemeente stiet no op ynternet.

It is in webside fol ferhalen en ôfbyldingen om it bysûndere lânskip fan de gemeente te begripen. It biedt ynspiraasje foar it takomstich gebrûk fan it lânskip. Yn de digitale lânskipsbiografy wurdt elkenien meinommen op in ûntdekkingsreis troch tiid en lânskip fan de gemeente Ljouwert. De biografy helpt elkenien dy’t profesjoneel of út niget by it lânskip behelle is. Fan natuerleafhawwers, ynwenners, boeren, natuerbehearders en -ûntwerpers oant beliedsmakkers.

Ferline en hjoed-de-dei

“It âlde lânskip fan gemeente Ljouwert lit him lêze as in skiednisboek. De hân fan ús foarâlden sjogge wy oeral werom”, seit wethâlder Evert Stellingwerf. “De struktueren út it ferline kinne wy brûke as ûnderlizzer foar de takomst. Dizze lânskipsbiografy kinne wy dêrom goed brûke by it opstellen fan ferskate soarten plannen, lykas gebietsplannen, werynrjochtingsplannen, rekreaasjerûten en doarpsfyzjes. Sa kenne wy it lânskip werom, wylst we de maatskiplike opjeften fan no ek in plak jouwe.”

Lânskipsbiografy besjen

De biografy is fergees te besjen fia de spesjale webside.

Fotokriich

De gemeente hopet dat de biografy ek as ynspiraasjeboarne tsjinnet foar ynwenners om sels harren omkrite te ferkennen, om waar te nimmen wat der oan spoaren út it ferline sichtber is. Dêrom lansearret de gemeente in fotokriich. Ynwenners fan de gemeente Ljouwert kinne oant 1 septimber 2023 in foto oplade fia de webside fan de lânskipsbiografy. De winner mei 24 freonen en famyljeleden meinimme op ekskurzjeboat De Blaustirns, dêr’t se op sinne-enerzjy mei troch de Fryske natuer farre.

Gearwurking

De lânskipsbiografy is it resultaat fan de gearwurking mei lokale skiednis- en lânskipskenners, mei wêrûnder in stikmannich histoaryske ferieningen út de gemeente Ljouwert.