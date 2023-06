De triennen fan de brune bûkebeam (ferhaal)

It barde mear as hûndertsechstich jier lyn, en it is no foar it earst dat dy skiednis oan it ljocht komt. Der sille grif minsken wêze dy’t it net, en guon dy’t it wol leauwe. It leauwen kin ik nimmen jaan, mar dit ferhaal wol.

It hûs



It wie yn de tritiger jierren dat wy út de Wâlden wei yn De Himrik oan de feart kamen te wenjen. Us heit hie doe in baan by it Ryk, mar troch syn ieren streamde noch altyd boerebloed. Syn foarâlden hiene ek boer west, yn Eastermar, dêr’t de stamhâlder ien fan de gruttere boeren út de omkriten wie. Mei de genen wie it dus wol yn oarder. Hy hie it hûs, in hearehûs, foar in skaplike priis keapje kinnen. As ik my net fersin foar 4951 gûne. It gie himsels net sa sear om it hûs, mar mear om de grutte tún dêromhinne. As er letter mei pensjoen gean soe, woe er wat lytsfee hâlde en griente ferbouwe. Dat lêste die er yn syn frije tiid doe ek al, mar hy woe dêr graach fierder mei gean en dat koe dêr skoan, tocht er. Al mei al wie it wol sa’n santich are. No, dêr koe er hiel wat slaad op ferbouwe, tinkt my.

Wy as bern wiene der tige mei ynnommen. It hûs wie, sa’t in lyts buorjonkje tsjin ús heit sei: “In slotsje”. It wie it grutste hûs fan De Himrik. It wie neffens it mânske getten izeren stek dat foar by de feart stie, yn it jier 1857 boud. It wie in tige deftich hûs mei lange paden deromhinne, in grutte fiver, dendrums en mânske beammen, mei dêrûnder in grut tal fruchtbeammen. De tún moat doedestiids wol troch in túnarsjitekt ûntwurpen wêze, mar dat koe ús heit net mear neigean.

Der wie ek noch in paad dat mei de Binnenwei ferbûn wie. Yn it jier 1857 wie it hûs boud op in stik greide en hie dêr neffens de stikken gjin ferbining mei. Der wie wol in sânpaad, mar dat gie by buorman oer it hiem, dat it moast dêr mar op oansluten wurde. It paad oer it eigen hiem waard ferhurde mei giele stiennen en keizel en fierders nei de Binnenwei ta ophege. Oan de kant waarden iken plante en efter it hûs kaam in bûkehage.

It hûs sels hie in grutte moarmeren gong, mei oan wjerskanten hege keamers mei bewurke skoarstienmantels. Ien fan dy keamers hie noch learen behang. Dat wie de opkeamer dy’t wy as sitkeamer brûkten. Dêrûnder wie in grutte kelder, dêr’t men sels rjochtop yn stean koe. Op de flier leine fan dy moaie griene tegels.

Heit en mem wiene der tige grutsk op dat der yn it hûs noch nea fertimmere wie. Neist de skoarstienmantel dêr’t in âlderwetsk skilderij hong, wie oant skouderhichte in lambrisearring oanbrocht mei lytse panieltsjes.

Oan de bûtenkant fan it hûs stiene twa mânske pylders dêr’t it balkon op rêste, en dat wie wer oerdiedich beslein mei in sierlik izeren stek. Underhâld wie der wol mei, mar heit en mem hiene lokkich de middels om in protte dwaan te litten.

De bûkebeam

Neist it hûs stie in grutte brune bûk dy’t dêr al as folwoeksen beam plante wie. Der moast doe dêr fuortdaliks wol wat stean. Yn dy tiid giene se net nei in túnsintrum om in lyts beamke te keapjen, nee der waarden doe krekt as no somtiden, grutte beammen yn ’e grûn set.

Wy as bern dûnsen der faak om hinne en mei-inoar besochten wy dy beam te omklamjen. Dat slagge ús earst net, mar letter wol, doe’t myn broer grutter waard en langere earms krige. It wie in oerwinning op de beam. Mar der wie wat mei dy beam, wy as bern fielden dat. De beam skriemde. Skrieme? Jawis, wy seagen dat as bern. Dat siet sa, oan de skaadkant wie in hert útsnien mei dêryn twa yninoar stringele letters, in H en in J. Wy koene dat noch ûntsiferje, ek al foel soks net ta om’t it gehiel frijwat fergroeid wie. Dat der letters yn de beam snijd wiene, wie eins neat bysûnders, dat docht de jongerein wol mear as hja flinters yn ’e bûk hawwe. Mar it frjemde wie, dat der út ien fan dy letters, de J, hieltyd focht kaam. Al wie it simmers noch sa drûch, oan de sturt fan de J hong altyd in kleare wetterdrip.

Mei ierde besochten wy de groede ticht te smarren, mar it focht kaam hieltyd wer. Doe’t wy fernamen dat it gjin effekt hie, giene wy der mar fan út dat de beam skriemde. Heit en mem fûnen dat net raar. Heit sei dat soks in hiel natuerlik ferskynsel wie. Yn Ynje tapen de minsken ek wol sop út de beammen om der rubber fan te meitsjen. Dat koe wol sa wêze, mar wy as bern fûnen ús eigen betinksels moaier en dêr bleau it by.

Jierren letter

Us heit wie út it wurk rekke, ja, dat hat altyd al sa west: âld is slytsk en moat ferfongen wurde, tinke de measte bazen. De man hie no mear tiid foar syn hobby en iksels studearre, wylst de oaren al út ’e hûs wiene.

Op it plak yn de tún dêr’t eartiids in blommekas en bijekuorren stiene, makken in túnman en syn feint ikkerkes oan. Hja hellen grûn ûnder de âlde bûk wei en mongen der hynstestront trochhinne om de groei fan de planten te befoarderjen. De grûn dêr’t de bûk op stie, lei wat heger, en dêr’t de tún komme soe, siet it fol mei liem en kalk dêr’t beantsjes amper waakse woene. Ja, en sa’n bûk makket alle jierren fan syn blêden hiel wat kompost oan troch wjirmen en oare nuttige bistjes.

Doe’t wy op in kear mei ús trijen, mem, heit en ik yn de keamer sieten hearden wy in koarte drûge plof, it wie krekt as sprong der in koark fan in flesse. Wat koe dat wêze? Ynienen seach heit, dy’t yn in túnboek siet te lêzen, dat ien fan de panieltsjes neist de kachel losrekke wie. Hoe koe dat no? Der waard ommers net iens stookt lykas winters. Hy gie derhinne, draaide it panieltsje op ’e side en seach ferheard yn it kastke dat dêrefter siet. Der lei wat yn, foarsichtich helle er it derút. Twa dingen, in gouden doekspjelde, in soarte fan medaljon mei in och sa fyn skildere beam deryn en dêromhinne twa palmtûken fan hier, in ljochten en in swarten ien. En ûnder de beam twa letters, in J en in H. Dat wie al frjemd, mar wy seagen noch raarder op doe’t heit in stikje papier iepentearde. It wie fergiele, mar yn it ljocht by it finster koene wy it dochs lêze.

“Yn skande berne en stoarn. 12.VII.1862. Hâld it biditsen.”

Wy stiene noch op it stikje papier te digerjen, doe’t der op de doar kloppe waard. De túnmansfeint stuts skruten de holle om ’e doar en sei: “Oft m’nhear efkes yn de tún komme wol!”

Net allinne heit, mar ek mem en ik stutsen nei bûten ta. Eat sei ús dat der wat frjemds bard wie.

By de bûk stie de âlde túnman en stoarre nei in lyts heal fergien ikenhouten deakistke foar syn fuotten. Wy hawwe dat fansels stilholden en de jûns let ha wy in fetsje mei ynhâld op it tsjerkhôf yn it doarp by it wite tsjerkje út 1739 begroeven. Al waarden der gjin klokken let, it berntsje koe no yn hillige grûn rêste.

En oft jimme dat no leauwe wolle of net, soks let ús neat, mar nei dy tiid hat ús bûkebeam net wer skriemd.

En as wy, no’t heit en mem al ferstoarn binne, as bern byinoar komme, mimerje en prate wy oer dy skiednis. Wat soe dêr bard wêze kinne? Libben de eardere bewenners mei in grut fertriet dat net kenber wurde mocht? It bliuwt in riedsel. Dat deftige hûs mei dy grutte tún dêr’t ús heit en mem sa grutsk op wiene is yn ’e rin fan de tiid fersutere, de keamers binne ferboud, de fiver, dêr’t wy as bern fisken, is ticht smiten en it sierlike izeren stek is ferkocht en stiet no by It Swellenêst, de eardere jeugdherberch, dêr’t de “trekfûgels” ta rêst komme koene.

Letter is dat stek ek ferdwûn doe’t der oare bewenners kamen.

En de âlde bûkebeam? Dy is oan ’e ein fan de tweintichste iuw troch oare bewenners omseage.

© Henk F. Hansma, De Himrik (nei in kearnidee fan N.N.)