Chris Stoffer advisearret formaasje mei FNP

De foarming fan in nije koalysje yn de provinsje Fryslân kriget takom wike al in ynhâldlik ferfolch. De FNP skoot oan by BBB, CDA en ChristenUnie.



Ynformateur Chris Stoffer fierde tongersdei 22 juny petearen mei efterinoar de provinsjale fraksjes fan VVD en FNP. Beide kearen wie der sprake fan in konstruktyf ûnderhâld, lit de provinsje witte. Beide partijen fiele har ferantwurdlik om ta in foar Fryslân goed bestjoersakkoart en in goed bestjoer te kommen.

Stoffer konkludearret dat BBB, CDA en ChristenUnie mei sawol FNP as VVD in koalysje foarmje kinne. BBB, CDA en ChristenUnie diele dy opfetting. It trochslachjaande ferskil waard dat de FNP mei fjouwer witten ien sit grutter as is de VVD. BBB, CDA en ChristenUnie hawwe grutte wurdearring foar de konstruktive opstelling fan FNP en VVD en it grutte ferantwurdlikheidsgefoel fan beide partijen.

Takom wike kriget de formaasje in ferfolch. Chris Stoffer is frege om no de rol fan formateur op him te nimmen en it wurk fan âld-formateur Oebele Brouwer fuort te setten. De ynset is om de formaasje foarinoar te krijen foar’t it simmerreses begjint.