Biografy Simke Kloosterman ‘De keunst as útwei’ presintearre

Op woansdei 21 juny wie yn de tsjerke yn Twizel de presintaasje fan de biografy fan Simke Kloosterman, skreaun troch Philippus Breuker. Foarsitter fan it Simke Kloosterman Lien, Oebele Brouwer, iepene de gearkomste. Hy wie tige bliid dat der nei ferskate kearen besykjen no dochs in biografy oer Simke Kloosterman is.

Nei Brouwer wie it wurd oan Willem Jongsma, dy’t yn it Simke Kloostermanhûs wennet. Hy die dat yn de foarm fan in brief: ‘Achte juffer Kloosterman’. Hy frege him ôf wat ‘juffer Kloosterman’ sels fan it boek fine soe.

Jaep Meems (piano) en Gretha Hoekstra (sang) soargen foar in muzikaal yntermezzo en Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma foar in moai gedicht: ‘Neam my mar Pim’.

Philippus Breuker gie yn fjouwer punten yn op de titel fan syn boek. Hy hie it op papier om net te wiidweidich te wurden, mar dat slagge net alhiel. Nei syn ferhaal hiene guon minsken miskien wol it gefoel dat se al sa folle wisten dat se it boek net mear lêze hoegden. Breuker sei Simke net sympatyk mar wol boeiend te finen. It soe him ek net fernuverje dat Simke net earne fêstlein litten hie dat er in biografy oer har komme moast.

Janneke Spoelstra gie yn op it proaza fan Simke út it gender- en queerteoretysk perspektyf wei, dêr’t sy earder ek in skripsje oer skreaun hat foar har masterstúdzje Fryske taal en kultuer.

Nei ôfrin wie der tiid foar in drankje en in flaubyt yn de tún fan it Simke Kloostermanhûs. Dêr wie ek it boek te krijen mei fansels in hantekening fan Breuker.