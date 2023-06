Anne Dykstra: Utfanhuzers

Kollum



Unfoech praat (33)

Yn Huzum waard wol sein dat in frou útfanhuzers hie, as se ûngesteld wie. Yn it Frysk wie dy útdrukking my net bekend, mar hy slút moai oan by it Nederlânske bezoek hebben. Yn it Nederlânsk wurdt ek wol sein dat ûngestelde froulju oma of opoe hebben. Soms is it tante dy’t delkomt. It Stellingwarfs Woordenboek jout it ferlykbere opoe op bezoek hebben of opoe over hebben foar ûngesteld wêzen.

Fan in tipjouwer dy’t anonym bliuwe woe, krige ik noch in útdrukking dy’t ik net koe: yn ’e stilte wêze. It komt yn it Aldfrysk al foar, sei er der by. Dat komt út; yn ’e Earste Emsinger Codex wurdt sein dat op it ûntuchtich betaasten fan in frou dy’t ina hire stilnese is, in mark boete stiet.

Beweging, ien fan dy heal en heal negative wurden dêr’t je fan alles en noch wat mei oantsjutte kinne, wurdt ek brûkt foar ûngesteldheid: “hja hat de beweging net op ’e tiid”. De negative bygedachte dy’t je by beweging ha kinne, sit ek yn gedoente en al hielendal yn de útdrukking hja hat de rommel, dy’t yn 1950 yn Himpens optekene is.

Oare wike woansdei wer fierder