Anne Dykstra: ‘Ieder meisje dat wil weten’

Nei oanlieding fan it wurd moanneroas frege ik jimme twa wike lyn om de tekst fan in skabreus ferske. Dat waard al om 1939 hinne op de legere skoalle yn Ljouwert songen:

Ieder meisje wil wel weten

dat zij een mooie (of rode) roos bezit

die van voren is gespleten

van binnen rood van buiten wit

Iedere maand dan moet zij bloeien

bloeit zij niet dan is ze ziek

komt de tuinman haar besproeien

bloeit ze negen maanden niet

Der is noch in ferzje, dy’t troch de ôfwikende earste rigel, Ieder meisje wil niet weten, dochs wêzentlik oars oerkomt. Myn eigen ûnthâld is ek wer op gong kommen, myn earste rigel is noch wer oars: Ieder meisje dat moet weten. Ik bin benijd oft der noch mear farianten binne en oft it ferske ek noch earder te datearjen is as 1939.

Lêzer ‘Ikke’ wiisde my op de webside www.gedichten-freaks.nl. Tige tank, Ikke! It ferske sa’t it dêr te finen is, giet sa:

Ieder meisje moest eens weten

Dat zij een rode roos bezit

Die van voren is gespleten

En een bosje haar bezit

Ieder maand moet zij gaan bloeien

Bloeit zij niet

Dan is zij ziek

Komt de tuinman haar besproeien

Bloeit zij negen maanden niet

It is spitigernôch net datearre, dat 1939 is oant no ta de âldste datearring. Oare ferzjes bliuwe wolkom, leafst mei fermelding fan in jiertal en fan it fermidden dêr’t it songen waard.

Oare wike woansdei wer fierder