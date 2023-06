Anna van der Meer: Kealtsjes by de mem?

Bloch

De Nije Mieden – buorkje yn it Fryske feangreidegebiet (6)

“De kriich dy’t se fertoane, fernuveret ús”

Yn petear mei Douwe Miedema, mei-eigener fan De Nije Mieden.

Wêrom litte boeren de kij sa faak kealje?

“Yn de melkfeehâlderij is it gebrûklik dat in ko alle jierren in keal jout. Dat hâldt de molkeproduksje geande. Gjin molke sûnder keallen!”

Hâlde jo alle keallen?

Nee, allinnich de bêste kokeallen. De boltsjes wurde nei gemiddeld trije wiken ferkocht.

Wêrom wurde keallen fuort nei de berte allinnich yn in hok set? Sûnder de mem?

“Oars kostet it molke. De measte keallen krije poeiermolke oplost yn wetter. Dat is goedkeaper. Soms spilet hygiëne ek in rol. De mem kin wat by har drage dat it keal besmette kin. Dêrneist binne boeren der graach wis fan dat in keal genôch bjist kriget. Bjist (de earste molke fan in ko nei it kealjen) is tige wichtich foar de sûnens fan keallen. De measte boeren jouwe dêrom bjist mei de flesse. Dan binne se der wis fan dat se it krije.”

Wêrom litte jo de keallen dan dochs leaver by de mem?

“Kij binne sûchdieren, krekt as wy. Se krije in bân mei de poppen en de poppen mei de mem. It leveret ek tige sûne bisten op. Want molke en soarch fan ’e eigen mem is fansels it alderbêste! Sûnt wy de keallen by de memmeko rinne litte, hawwe wy noch noait sokke sterke keallen hân!”

Binne der ek neidielen?

“Us kij krije gjin krêftfoer en jouwe dêrtroch net folle molke. No nimme de keallen ek noch in part… Wy binne der ek net goed foar ynrjochte. It is tige ûnhandich as de keallen tusken de melkkij rinne. De lisboksstâl is dêr net geskikt foar. Se komme bygelyks mei de poatsjes yn de roasters fêst te sitten. Boppedat rinne ús kij nochal wat om, alle dagen nei in nij stik lân.

Om al dy redenen hawwe wy it oantal dagen dat de keallen by de eigen mem bliuwe mochten, tebek brocht nei trije. De memmeko komt dan wer by de keppel om te weidzjen en om molken te wurden. It keal bliuwt noch sa’n tsien dagen by de soarchkij.”

Wat binne soarchkij?

“Dêrmei bedoele wy kij dy’t fanwegen harren sûnens ekstra soarch nedich hawwe en dêrom oan de kant set binne. Dy kij binne graach pleechmem en de keallen hawwe der gjin problemen mei om ek by har te drinken. Hoewol’t der fansels neat boppe de eigen mem giet. Dat lêste is hiel dúdlik. De keallen slagje der hieltyd yn om te ûntkommen, de keppel te finen en mei te kuierjen. De kriich dy’t se fertoane, fernuveret ús. Se springe oer hikken, rinne kilometers, swimme troch sleatten… alles om by mem te wêzen.

Ein fan it eksperimint?

“Dy Houdini-eftige praktiken binne lestich, mar it rêdt him wol. De echte problemen komme letter. Trochdat de bisten net mei de hân fuorre wurde, wurde se net nuet. As ik ​​in keal mei it fleske fuorje, sil it bist my as mem beskôgje. Us keallen komme amper yn kontakt mei minsken en bliuwe dêrom wyld. As pink binne se ek net te hantearjen en as se as rier úteinlik molken wurde moatte, binne it healewizen. It kostet in soad tiid en oandacht om har te learen hoe’t se har yn ’e melkstâl hâlde moatte. Dat betsjut in soad stress foar ús, mar ek foar it bist.”

Hoe kinne jo kij nuet meitsje?

“Wy moatte de keallen in soad ekstra omtinken jaan, mar dêr ha wy de tiid en it personiel net foar. Eins hawwe wy ek in oar type stâl nedich, sadat de keallen altyd mei de kij meigean kinne. Mar ja, wat kostet dat wol net!

Fierder soe mear jild foar de molke tige wolkom wêze. In keal drinkt sa’n acht liter deis. Wy moatte ek noch wat molke oerhâlde om te ferkeapjen!”

Hoe no fierder?

“Wy wolle graach oanslute by it konsept “Kalf bij Koe”. Wy binne yn de oerstap om biodynamysk te wurden en fjouwer melkfeehâlders fan it biodynamyske merk Zuiver Zuivel hâlde de keallen oant trije moanne by de ko. De molke wurdt ferkocht as Kalf-bij-Koemolke yn biologyske spesjaliteitewinkels. It is wat djoerder, mar dat betsjut wol dat de boeren harren ideaal realisearje kinne! Hooplik slagget it, want de konsumint moat dy molke fansels ek keapje…”