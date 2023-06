Amerikaanske oerheid docht fjoertuorren fan de hân

Ien leit op in rif dat yn 1614 by New York troch in Nederlânske kaptein yn kaart brocht waard. In oare jout in prachtich útsjoch oer de stêd Cleveland, mar is allinnich mei in boat te berikken. By de tredde soe in ferdronken fjoertoerwachter noch altyd omspûkje.

De Amerikaanske oerheid wol fan tsien fjoertuorren ôf. Guon binne yn de algemiene ferkeap, oare kinne fergees oernommen wurde as se mar in publike funksje hâlde. De measte tuorren binne mear as in iuw âld. Om’t moderne technology lykas gps tsjintwurdich in protte taken oernommen hat, stjit de oerheid yn de Feriene Steaten geregeld fjoertuorren ôf. Sûnt 2000 binne in stik of tachtich oerdroegen oan legere oerheden of stiftingen en santich ferkocht. Guon binne no bygelyks as wenning ynrjochte.

“De heroyk fan de iensume fjoertoerwachter sprekt noch in protte minsken oan”, leit wurdfierder John Kelly oan parseburo AP út oer de oanlûkingskrêft fan it ûnreplik goed. “En se binne faak boud op promininte lokaasjes mei prachtich útsjoch.” As foarbyld neamt er de Warwick Neck Light yn Rhode Island. Fyftjin meter heech, in lytse twa iuwen âld. “Dy stiet op in klif dy’t oer de Narragansettbaai útsjocht en hat echt de wow-faktor.”

Oan oare fjoertuorren binne bysûndere ferhalen ferbûn. De achthoekige Plymouth Lighthouse stiet bygelyks op in plak dêr’t Amearika’s earste froulike fjoertoerwachter wurke. Hannah Thomas naam it wurk fan har man John oer dy’t dy yn de Amerikaanske Unôfhinklikheidsoarloch oan de pokken stoar. It beaken koe net foarkomme dat in frachtfarder yn 1778 yn in stoarm oan ’e grûn fear. In rêdingsaksje oer de tichtferzen baai kaam te let foar de 72 opfarders dy’t deaferzen ûnder it weitsjend ljocht fan de fjoertoer.

Oer Penfield Reef Lighthouse wurdt yn Connecticut in spûkferhaal ferteld dat de omkommen fjoertoerwachter der noch omwaret. Om Kryst 1916 hinne ferdronk er doe’t er yn in stoarm nei it fêstelân foer om kado’s oan syn húshâlden te bringen. Syn opfolger wie de earste dy’t oer ûnferklearbere kâlde rillen en heimsinnige skimen prate.

Mooglike keapers moatte ek rekken mei praktyske saken hâlde. Sa is by Plymouth noch altyd in misthoarne yn gebrûk, op ôfstân betsjinne troch de kustwacht. It gebou foar de kust fan Cleveland kin by strange winters troch iis ynkapsele wurde. Skildereftich, mar ek ûnhandich.