Alve fonteinen ûntdekke fia podcast

De podcast 11fountains is no te beharkjen: alve stêden, alve fonteinen, alve ferhalen yn alve podcasts fan alve minuten. De searje nimt de harker mei op ûntdekkingstocht by de bysûndere (wetter)wurken del dy’t alle Fryske stêden ryk binne. In oanfolling op it toeristysk oanbod foar de besiker en Fryske ynwenners. Destinaasjemananagement-organisaasje Merk Fryslân en 11fountains ûntwikkelen de podcast yn gearwurking mei it Podcastlokaal.

Grutste byldetún fan Europa

Yn 2018 krigen alve skulptueren fan ynternasjonaal renommearre keunstners harren libbensgrutte foarm yn de Fryske stêden, omdat Ljouwert-Fryslân ta Kulturele Haadstêd fan Europa útroppen wie. Alle stêden krigen in fontein dy’t past by de skiednis, it hjoed en de takomst fan de oanbelangjende lokaasje. Ta eare fan it fiifjierrich jubileum fan de keunstwurken is 11fountains – de podcast makke. De rige beljochtet de skjintme fan de fonteinen yn alle seizoen fan it jier en hat as doel om ynwenners en toeristen te ferlieden om ien of ferskate fonteinen te besjen. De audiofragminten binne op alle bekende muzyk- en podcastkanalen, lykas Spotify en iTunes, te beharkjen.

Yn de rige heart men de stim fan in Fryske stedsbewenner, dy’t it ferhaal fan de fontein en oare hichtepunten út de stêd fertelt en op dy wize in unyk ynsjoch yn de bestimming jout. Sa binne ûnder oare in stedsgids út Ljouwert, in histoarikus út Frjentsjer en de stedsomropper fan Drylts te hearren. “In podcast is in bysûndere en nije manier om toeristen yn ’e kunde komme te litten mei de fonteinen en dêtroch ek mei de alve kultuerhistoaryske stêden. De searje is bedoeld om mei de eagen ticht te beharkjen. Men heart de lûden fan de stêd, men dreamt fuort en belibbet it plak op in spesjale wize”, fertelt Lizzie Molenkamp fan Visit Friesland.

Mear ynformaasje oer de alve fonteinen is te finen op: www.11fountains.nl.