Doede Wiersma: Twa talen

Oertinking

Doe’t ik foar it earst kategisaasje joech, rôpen guon jonges en famkes: “Mynhear seit dat de minsken fan ’e apen ôfstamme.” Mynhear wie de learaar op de middelbere skoalle. Utdaagjend seagen se my oan: Toe mar, sis no mar hoe’t it sit. Wat is wier, de Bibel of de evolúsjeteory?

Ik sei: “As jimme oan jim heit en mem freegje hoe’t jim ûntstien binne, dan kinne se sizze: ‘Wy hiene seksueel mienskip, in aaisel moete in siedsel, dêr ûntstie befruchting, dy frucht groeide en groeide en nei njoggen moanne bisto der kommen.’ Sa kin it ferteld wurde. Mar it kin ek oars; dan sizze se: ‘Wy, dyn heit en mem, hâlde faninoar, en troch dy leafde bisto der kommen. Leafde wie it earste!’”

It earste antwurd sprekt de taal fan de wittenskip: 1+1 = 2.

It oare antwurd sprekt de taal fan it gefoel, de emoasje, de keunst.

Dy twa talen kinne neistinoar bestean.

Foar my is de Bibel gjin natuerkundeboek, mar in boek fan it leauwe mei de taal fan it gefoel.

Evolúsjeteory en skeppingsferhaal bite inoar net, kinne neistinoar bestean, kinne beide wier wêze.

It is spitich dat de measte minsken yn Europa it skeppingsferhaal efterhelle fine. Koartlyn seach ik in ferneamde tv-frou skealik laitsjen om dat ferhaal. Mar wa’t gefoel hat foar keunst en literatuer fynt mei dr. Gijs Dingemans Genesis 1 “in formidabele topper”.

Lêze: Genesis 1:1-25

It skilderij op de thússide is De skepping fan Adam fan Michelangelo. (red.)

