Waarpraatsje: Woansdei waarmer

DE JOUWER – It wie in skiere en frisse dei wylst it yn it suden fan Nederlân strieljend en in stik waarmer wie. Woansdei giet de temperatuer yn Fryslân ek wer omheech.

Tiisdeitenacht kin it opklearje en op guon plakken wat dampich wurde. By in matige noardeastewyn wurdt it 7 graden.

Woansdei skynt de sinne, mar yn it Waadgebiet en by de noardlike kust lâns sil it, nei alle gedachten, minder sinnich wêze. De wyn komt út it noardeasten en is matich. Op de Waadeilannen wurdt it 15 graden; op it fêstelân, mear de provinsje yn, leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Tongersdei wurdt it wer ‘kâlder’.

Jan Brinksma