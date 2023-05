Waarpraatsje: Woansdei mear sinne

DE JOUWER – Der foelen tiisdei rûnom yn Fryslân wat buikes en der stie in kâlde wyn. Op woansdei sjogge wy de sinne wer wat mear.

Tiisdeitenacht soe it wat reine kinne. De matige wyn komt út it noarden oant noardwesten. It wurdt 6 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld en by in matige noardewyn wurdt it 13 graden.

Op Himelfeartsdei is it noch fris, mar fan freed ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma