Waarpraatsje: Woansdei ek ritich

DE JOUWER – Nei in reinige tiisdei sjocht it waar der foar woansdei wol better út, mar it hâldt noch net oer.

Tiisdeitenacht wurdt it stadichoan drûch, mar der kin noch wol in bui falle. De wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen en is matich. It wurdt 10 graden.

Woansdei falt op guon plakken in bui of reint it. Yn ‘e middei liket it drûch te bliuwen. By in swakke oant matige westewyn wurdt it 15 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it wer mylder.

Jan Brinksma