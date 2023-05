Waarpraatsje: Wiete tiisdei

DE JOUWER – Wy hawwe in pear hiel kreaze maitiidsdagen hân, mar it waar foar tiisdei sjocht der striemin út. It wurdt in reinige dei.

Moandeitenacht liket it noch drûch te bliuwen. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige sudewyn. It wurdt 12 graden.

Tiisdei oerdei sil it, nei alle gedachten, in hiel skoft reine. By in matige sudewyn wurdt it net folle waarmer as 14 graden.

Fan woansdei ôf knapt it waar wer wat op.

Jan Brinksma