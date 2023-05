Waarpraatsje: Waar sit op slot

DE JOUWER – De rite dy’t wy op it stuit belibje is bysûnder. It bart net sa hiel faak dat it waar sa stabyl is. Der sit gjin beweging yn de ferdieling van hege en lege druk. Koartsein: der feroaret dizze wike net in soad.

Moandeitenacht binne der opklearringen. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Tiisdei rekket de loft berûn en in hiel lyts bytsje storein is net útsletten. Yn ‘e middei is der miskien in glimp fan ‘e sinne te sjen. Der stiet de hiele dei wer in stûfe noardeastewyn en it wurdt net folle waarmer as 14 graden.

Woansdei wurdt wer in waarme dei mei in soad sinne.

Jan Brinksma