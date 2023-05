Waarpraatsje: Twa dagen kâlder

DE JOUWER – Nei in pear kreaze en mylde maitiidsdagen krije wy no wer twa dagen wat kâlder waar.

Moandeitenacht is it, nei alle gedachten, drûch en it kin opklearje. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei is de loft foar it grutste part berûn, mar wy sjogge de sinne sa út en troch ek. By in matige noardewyn sil it net folle waarmer as 10 graden wurde. In hiel stik kâlder as de lêste dagen.

Woansdei is it ek noch oan ‘e kâlde kant, mar fan tongersdei ôf wurdt it wer mylder.

Jan Brinksma